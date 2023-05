Grande partecipazione, numeri in crescita e utile record per Banca Territori del Monviso

Con il bilancio 2022 approvato ieri dai soci, si consolida il trend di crescita di quella che, mantenendo le radici e la storia della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura , ieri per la prima volta si è presentata in assemblea con il nome di Banca Territori del Monviso. «Nuova denominazione, ma gli stessi valori di sempre – ha precisato il presidente Alberto Osenda nel suo discorso - per testimoniare come la nostra banca sappia cambiare senza perdere la sua identità e, soprattutto, senza perdere la capacità di superare sempre se stessa». Un dato su tutti per confermarlo: oltre 9,7 milioni di utile lordo, che rappresentano un aumento del 65,11% rispetto ai 5,9 milioni del 2021.

Merito anche dell’orientamento e della sensibilità di Banca Territori del Monviso in ambito Esg (Environment, social, governance), ovvero dell’attenzione all’ambiente e al sociale con azioni sostenibili. Attenzione che ha indotto molte ragazze e ragazzi a diventare soci della banca: basti pensare che, di tutti quelli registrati al 31 dicembre scorso, quasi un quarto ha meno di 30 anni, mentre uno su tre (3.148 per la precisione) è under 40. «Il futuro, per noi, non si concretizza solo implementando moderne tecnologie a servizi innovativi, che ci permettono di essere una banca al passo con i tempi – sottolinea Luca Murazzano, Direttore generale di Btm -. Il futuro è soprattutto quello delle Persone, dei nostri figli, dei nostri giovani: grazie agli ottimi risultati di bilancio, accresciamo le risorse per sostenerli, supportare le loro iniziative e la loro formazione: ciò rappresenta una delle colonne portanti della nostra mission. Ecco perché abbiamo promosso il Festival dei Giovani a Settimo Torinese; siamo sponsor principale del CSF e del BTM Basket a Carmagnola, oltre che di tante altre realtà sportive ed educative del nostro territorio; abbiamo offerto ai giovani soci la possibilità di partecipare a SeeYouSound - International Music Film Festival di Torino e sponsorizzato To-Vision, festival dei licei torinesi; abbiamo ampliato la platea degli assegnatari dei premi studio fino ai giovanissimi della terza media; forniamo gratuitamente attrezzature e materiale didattico a molti istituti scolastici del Territorio, convinti che istruzione e formazione siano, esse stesse, veicoli per garantire un futuro migliore alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi».