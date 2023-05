I Lions al Salone: presentata la chat virtuale #nonpossoparlare e due libri sulla leadership al femminile [VIDEO]

Il distretto del Piemonte orientale e Valle d'Aosta dei Lions Clubs, il 108-Ia1, è presente al Salone del libro di Torino (padiglione 3, stand P13) con uno stand e una serie di iniziative. In particolare, nella giornata del 20 maggio, un programma tutto al femminile per mostrare i vari progetti Lions sul tema, oltre a incontri sui giovani e sulla cura e prevenzione del diabete.

La dottoressa Rosella Scalone, socia Lions e presidentessa dell'associazione 'Save the Woman', ha presentato la chatbot '#nonpossoparlare' di sua ideazione per supportare le donne vittime di violenza. "Attivato durante il lockdown, 'Non posso parlare' è una chat virtuale che permette di entrare in contatto con i centri antiviolenza alle donne impossibilitate a comunicare liberamente. Tramite una chat automatica, la vittima di violenza può ricevere le informazioni rilasciate dal centro".

"Non è uno strumento di aiuto e di soccorso - ha precisato la Dottoressa Scalone - ma di supporto alle donne per avvicinarsi al centro e andare anche via di casa, sapere dove andare e sapere quali strumenti poter utilizzare all'interno del centro antiviolenza".