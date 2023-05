“Crisi climatica ed ecologica”: la protesta degli Extinction Rebellion con i canotti ricorda l'alluvione dell'Emilia [FOTO]

Il giorno dopo la contestazione alla ministra Roccella che ha fatto tanto discutere (la politica e non solo), gli attivisti di Extinction Rebellion stavolta hanno scelto l'esterno del Salone del Libro per mandare in scena la loro ennesima protesta.

Esposto striscione all'esterno del Lingotto

Gli attivisti per la difesa dell'ambiente hanno scaricato due canotti di fronte all’ingresso riservato a giornalisti e scrittori, simbolo delle alluvioni che stanno colpendo l’Italia. Le persone presenti hanno poi aperto uno striscione con scritto “Crisi climatica ed ecologica” e si sono sedute ad attendere le forze dell’ordine.

Con l'azione di oggi Extinction Rebllion si rivolge invece "agli invitati e partecipanti al Salone affinché usino la propria voce per denunciare le responsabilità del nostro governo di fronte alle tragedie che già oggi colpiscono il nostro territorio” dichiara Davide, uno degli attivisti presenti. “I morti in Emilia Romagna ci implorano di toglierci le bende dagli occhi ed esigere un cambiamento dai nostri governi”.

Il dramma dell'alluvione in Emilia Romagna

Un riferimento alla drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, che ha causato, secondo gli ultimi aggiornamenti, 15 vittime e 15mila sfollati. Sono gli effetti diretti della crisi eco-climatica che da inizio 2023, ha già causato 73 eventi estremi solo in Italia, la maggior parte provocati da piogge intense, alluvioni e siccità.

"Occorre agire ed intervenire subito"

Nonostante le piogge di questi ultimi giorni, inoltre, le falde sono lontane dall’essere risanate, I raccolti stanno subendo grosse ricadute e, solo qualche settimana fa, in 40 comuni del territorio piemontese sono state attivate misure di razionamento dell’acqua per scopi non prioritari. "Il nostro territorio piemontese ha subito e subirà enormi danni a causa della siccità e della crisi climatica" continua Davide. “Il Piemonte è una delle regioni che di solito ha abbondanza di acqua durante tutto l’anno e si trova già ora ad avere comuni sotto stress idrico che al momento sono in stato di razionamento dell’acqua”.

Il Salone Internazionale del Libro da sempre accoglie scrittori, editori, giornalisti, esperti e personaggi della società civile che con la loro voce - e la loro penna - narrano il mondo in cui viviamo. In un contesto in cui la politica del nostro territorio invita a rivolgersi al “padre eterno” per scongiurare la siccità, Extinction Rebellion torna in azione chiedendo a scrittori presenti di prendere posizione nei confronti di un governo sempre più distante dai suoi stessi obiettivi climatici.

E intanto, per dare continuità alla protesta andata in scena ieri contro Esselunga, gli attivisti di Extinction e di EsseNon hanno anche appeso dei manifesti all'interno di alcuni bagni del Salone.