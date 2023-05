Sacra di San Michele, sabato 27 maggio Concerto di Pentecoste con "Il Messiah di Handel"

Appuntamento alla Sacra di San Michele sabato 27 maggio con il concerto per la celebrazione della Pentecoste.

Ancora una volta la grande musica d’autore, interpretata da professionisti delle note, trova posto all’Abbazia sul Pirchiriano. Alle 20,30 sotto la direzione del Maestro Enrico Euron, il coro e l’orchestra della Sacra di San Michele proporranno Il Messiah tratto dall’Oratorio di George Frideric Handel. Si esibiranno il tenore Davide Galleano e il controtenore Gianluigi Ghiringhelli.

Sull’importante avvenimento spiega il Maestro Euron: “Sono onorato di prendere in mano la bacchetta di direttore d’orchestra per Il Messiah di Handel, per soli, coro e orchestra. Un’opera grandiosa, affascinante, epica, che verrà presentata, nelle sue pagine più belle, nella Chiesa della Sacra di San Michele”.

L’invito alla partecipazione è rivolto dal rettore della Sacra di San Michele don Claudio Papa. “Dopo la riuscitissima esibizione per il concerto di Pasqua accogliamo il coro e l’orchestra per questa occasione della Pentecoste. In modo simbolico la musica che ha celebrato la Santa Pasqua chiude con la festa del ringraziamento e della comunità”.