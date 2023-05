A Oulx si studia come le coltivazioni si adattano al cambiamento climatico: ecco l'orto di Luca Mercalli

Ha preso il via a Oulx, in alta val di Susa, l'esperimento di Nimbus, la società Meteorologica Italiana presieduta da Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore scientifico, per studiare il recupero e l'adattamento ai cambiamenti climatici: 50 piante di antiche cultivar, recuperate dall’Associazione Patriarchi della Natura di Forlì, sono state piantate a 1100 e a 1650 metri di quota per poter osservare e studiare come si adattano al cambio climatico.