Con BRAINstorm Torino 2025 lancia una nuova challenge universitaria

Dal Salone Internazionale del Libro parte ufficialmente la prima challenge planetaria per gli atleti della mente. Nel 1959, l’allora presidente del CUS Torino Primo Nebiolo inventò le Universiadi e da quel momento furono indissolubilmente legate a Torino, città che custodisce la Fiamma del Sapere (come Olimpia col fuoco olimpico) e tornerà a ospitarle nella sua versione invernale tra 602 giorni: dal 13 al 23 gennaio 2025.

In quelle date, oltre alle competizioni sportive che si disputeranno nei palazzetti di Torino, Pinerolo e Torre Pellice e sulle piste di Bardonecchia e Pragelato, si terrà la prima edizione mondiale di BRAINstorm, la challenge per studenti universitari sviluppata in collaborazione coi quattro atenei piemontesi e inserita all’interno dei progetti speciali dei Giochi Mondiali Universitari invernali, assegnati dalla FISU alla FederCUSI.

Negli intensi giorni del Salone del Libro, tanti curiosi hanno potuto cominciare a conoscere BRAINstorm visitando lo stand di Torino 2025, con la conferenza di chiusura di oggi pomeriggio in Sala Bronzo che ha raccontato nel dettaglio tutte le tappe della challenge che consterà di 9 discipline (proprio come 9 sono gli sport che si disputeranno sulle nevi e sui ghiacci piemontesi), che sono state selezionate da Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università del Piemonte Orientale. Circa 1000 studenti da ogni angolo del globo si sfideranno con in palio medaglie, come ogni competizione di stampo sportivo che si rispetti, corredate da un montepremi.

All’incontro sono intervenuti Alessandro Ciro Sciretti (presidente dei Giochi di Torino 2025 e di Edisu Piemonte), Riccardo D’Elicio (vicepresidente vicario dei Giochi di Torino 2025 e presidente del CUS Torino), Alberto Rainoldi (vicerettore Università di Torino), Donatella D’Amico (direttore generale Edisu Piemonte), Enrico Macii (docente del Politecnico di Torino), Paolo Pomati (responsabile dello staff del Rettore e Comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale), Lorenzo Bairati (docente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo).

Ospiti speciali i due atleti-studenti entrambi trionfatori in carriera alle Universiadi: lo sciatore Giulio Bosca (oro in gigante ad Almaty 2017, argento a Granada 2015 in supercombinata e argento a Trentino 2013 in gigante) e la snowboarder Elisa Fava (oro in gigante parallelo a Lake Placid 2023). L’incontro è stato moderato da Paolo Verri (responsabile special projects dei Giochi di Torino 2025) e tradotto in LIS (Lingua dei Segni Italiana) grazie alla collaborazione di Michela Ferraro.

Da giovedì 18 maggio, data di apertura del Salone del Libro, sul sito ufficiale www.wugtorino2025.com sono state pubblicate tutte le indicazioni necessarie per diventare un atleta della mente: challenge, bando e regolamento. In questa prima fase è partita la selezione degli studenti iscritti alle università italiane che parteciperanno alla selezione per comporre la Nazionale azzurra del Sapere.

L’Università di Torino, sotto la guida del professor Cristopher Cepernich, ha proposto 3 tematiche inerenti la società: