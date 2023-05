Discariche a cielo aperto e orti abusivi, il triste spettacolo del parco dell'Arrivore

La situazione del parco dell’Arrivore di strada Settimo peggiora ogni giorno. Più volte, la coordinatrice all’ambiente della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro ha denunciato le condizioni di degrado in una versa uno dei polmoni verdi di Torino Nord: "Discariche abusive, la presenza di un vero tossic park, ma soprattutto la presenza di orti abusivi che costeggiano il corso dello Stura".

Più di venti orti abusivi

A luglio 2022 erano cinque gli orti abusivi, quindi la situazione si poteva ancora risolvere, ma adesso se ne contano più di venti, secondo quanto riferito dalla coordinatrice della 6. I responsabili della maggior parte delle attività abusive sono persone di origine cinese, notati da alcuni residenti a più riprese, ma in alcuni casi anche dalla stessa Zaccaro, che denuncia: "Probabilmente non c’è la volontà, da parte delle autorità competenti, di rimuovere gli spazi abusivi per non rischiare di recare un torto alla comunità orientale".

Degrado imperante

E adesso la situazione si fa sempre più grave, soprattutto dal punto di vista ambientale: lungo gli argini del fiume è stato creato un canale per portare acqua agli orti illeciti, quasi una sorta di diga illegale, sono stati costruiti dei bacini per raccogliere l’acqua piovana con materiale non a norma, senza contare gli smaltimento abusivi che vengono costantemente fatti nel parco.

Necessità di interventi urgenti