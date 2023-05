Come scegliere gli infissi giusti per la propria abitazione

Le linee guida per scegliere con consapevolezza gli infissi

Gli infissi sono degli elementi chiave per garantire un buon livello di comfort, sicurezza e privacy all’interno della propria abitazione. Oltretutto, la loro scelta incide notevolmente sull’aspetto estetico della casa. Va da sé che la loro scelta non può essere fatta su due piedi, ma deve tenere conto di una serie di fattori. In questo articolo andremo a scoprire quali sono i principi più importanti di cui tener conto nella loro scelta.

Materiale

I materiali utilizzati nel nostro paese sono essenzialmente tre: legno, alluminio e PVC.

Gli infissi in legno sono molto belli esteticamente e garantiscono un eccellente coefficiente di isolamento. L’unica pecca è legata alla continua manutenzione cui devono essere sottoposti per evitarne il degrado.

Quelli in PVC e in alluminio sono tra i più diffusi in assoluto.Questi materiali sono infatti leggeri e semplici da lavorare.

In particolare l’alluminio rappresenta ad oggi la migliore scelta in fatto di serramenti. Parliamo infatti di un materiale versatile ed estremamente durevole nel tempo. Contattando una ditta specializzata nella realizzazione di Serramenti in Alluminio a Torino avremo la garanzia di un lavoro eseguito in maniera impeccabile.

Isolamento acustico e termico

Vivere in un ambiente tranquillo e silenzioso è importante per godersi al massimo i propri momenti di relax e per riposare al meglio. Valutiamo pertanto il grado di isolamento offerto, che dipende sia dalla qualità del materiale impiegato che dal numero e dalla tipologia di vetri. Se si vive in una zona rumorosa o la propria camera da letto dà su una strada, scegliere un serramento con un elevato livello di isolamento acustico diventa una priorità.

L’efficienza termica di un infisso contribuirà a evitare la dispersione di calore durante l’inverno. Di conseguenza, degli infissi di qualità contribuiranno a farci risparmiare sulle bollette durante il periodo più freddo, riducendo la necessità di utilizzare i riscaldamenti. Una simile considerazione dev’essere fatta soprattutto da chi vive in zone con un clima invernale particolarmente rigido, come a Torino. Anche in questo caso, la capacità isolante dipende in larga misura dalla qualità dei serramenti.

Design e funzionalità

Da non trascurare è anche il design dei nostri infissi, che dovranno armonizzarsi con l’architettura della casa. Le tipologie a disposizione sono diverse: con chiusura a battente, scorrevoli, a vasistas. Quale andremo a scegliere?

Le finestre con chiusura a battente sono le più comuni in assoluto. Offrono diversi vantaggi, tra cui facilità nella pulizia (soprattutto se si aprono verso l’interno), buona visibilità e possibilità di sporgersi. Questa tipologia di finestra non è suggerita nel caso di ante di grandi dimensioni. Un altro svantaggio è occupa inevitabilmente dello spazio in casa mentre è aperta.

La chiusura a vasistas viene anche definita “a ribalta”. Prevede le cerniere sulla linea orizzontale inferiore. Di solito viene montata laddove è necessario assicurare una certa ventilazione ma non è previsto l’affaccio.

La chiusura scorrevole è molto pratica in quanto non ingombra lo spazio, sono facili da pulire e garantiscono una buona visibilità.

Sicurezza

Generalmente i malintenzionati cercano di accedere a un’abitazione o dalla porta principale o attraverso gli infissi. Se viviamo in una zona soggetta a casi di infrazione di domicilio o se vogliamo semplicemente sentirci più al sicuro, sarà utile utilizzare degli infissi con serrature multiple e vetri resistenti alle effrazioni. A tal riguardo, i test che vanno a simulare le effrazioni dei ladri consentono di assegnare agli infissi un livello di resistenza crescente classificato come RC basico, RC 1 ed RC2, dove quest’ultimo rappresenta il grado di sicurezza maggiore.

A questo punto, abbiamo a disposizione tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta mirata degli infissi in base alle nostre particolari necessità.