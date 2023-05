Edicole, bar e fiorai nei chioschi di Torino, più di un terzo è moroso: buco da un milione di euro per il Comune

Ad oggi le concessioni di suolo pubblico rilasciate per i chioschi sono in totale 345. A giocare la parte del leone sono le edicole, che però più di altre attività hanno patito la crisi dell'editoria: su 120 concessioni, ne risultano attive appena 79. Ampliando di più l'orizzonte negli ultimi dieci anni il capoluogo piemontese ha perso il 42% dei negozi che vendevano giornali, quotidiani e gadget: se nel 2012 erano 401, nel secondo trimestre del 2022 si sono ridotte appena a 233.

Per rilanciare l'attività dei chioschi, come ha spiegato Chiavarino, il Comune ha deciso di avviare una mappatura di quelli in disuso. Una parte verrà rimossa, mentre per gli altri l'idea è di consentirne "l'utilizzo con diversa destinazione d'uso".



"I chioschi - ha replicato Firrao - sono distribuiti su tutto il territorio e potrebbero svolgere un'importante funzione sociale e di presidio". "Studiare una strategia in tempi brevi potrà portare a rianimare alcune luci, che si sono spente negli ultimi anni", ha concluso l'esponente della minoranza.