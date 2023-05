SalTo2023, il 50% dei visitatori ha raggiunto la kermesse in metro e bus

Torinesi e turisti hanno scelto il trasporto pubblico per visitare Il Salone Internazionale del Libro, sono i numeri a dirlo: in metro si contano quasi 800 mila accessi nei giorni della manifestazione, 104.000 nelle sole stazioni di Lingotto e Italia 61. Ciò significa che circa il 50% dei visitatori del Salone ha scelto di spostarsi con i mezzi pubblici: in particolare con la metro e la linea bus 8.

Premiato quindi l’impegno di GTT per rendere sempre più smart la scelta di raggiungere i grandi eventi con i mezzi pubblici: un trend ecologico che si è dimostrato essere anche una soluzione pratica per evitare lo stress del traffico e della ricerca di parcheggio.

La maggior parte dei passeggeri ha scelto di viaggiare in metropolitana comodamente collegata ai due ingressi principali del Salone: nel week end con l‘aumento dei visitatori GTT ha potenziato il servizio di metropolitana, garantendo 20 treni sulla linea con una frequenza di 2 minuti e 45.

Tra le linee di superficie la scelta dei visitatori è ricaduta sull’utilizzo della linea 8, comoda sia all’ingresso del Salone di via Nizza, sia all’ingresso dell’Oval attraverso la stazione ferroviaria Lingotto servita dalla nuova “promenade”. La linea 8, gestita con autobus ad ampia capienza, ha registrato un incremento medio dei passeggeri del 20% con picchi fino al 50% negli orari di maggior afflusso al Salone.

Anche l’acquisto dei biglietti è stato semplice: i clienti hanno potuto contare sulle emettitrici automatiche all’interno delle stazioni e sul nuovo sistema “Tap&Go” contactless con carta. Per chi non ama la tecnologia è stato organizzato un servizio di vendita biglietti presso lo stand GTT all’interno del Salone e nelle stazioni della metropolitana rivolgendosi direttamente agli Assistenti alla Clientela. Anche in questo caso, con l’aumento dei visitatori di domenica, è stato rafforzato il servizio di assistenza e vendita biglietti con 12 operatori in più alle stazioni metro da Porta Nuova a Lingotto (la tratta con maggiore afflusso di passeggeri).

“Questi risultati” commenta l’Amministratore Delegato di GTT Serena Lancione “assegnano a GTT il ruolo di partner strategico per la buona riuscita di grandi eventi in città. Lavoriamo per offrire una mobilità sempre più moderna e sostenibile che accolga le richieste di viaggiatori esigenti e attenti all’impatto ambientale. Il successo di questo evento ci rende orgogliosi e offre uno stimolo importante per proseguire sulla strada tracciata”.