"La grande invasione", dal 1° al 4 giugno l'undicesima edizione del festival della lettura di Ivrea

Con l’undicesima edizione de La grande invasione, il festival della lettura di Ivrea, dal 1° al 4 giugno 2023 i libri tornano al centro della città. Sono più di cento gli ospiti in programma, di cui quattro internazionali, per un totale di 120 incontri, 6 mostre, 36 lezioni. Il festival è curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Marianna Doria e Ludovica Giovine per la Piccola invasione, dedicata ai lettori più giovani.

L’undicesima edizione de La grande invasione è dedicata alla memoria di Paolo Bisone, fotografo e amico del festival.

Giovedì 1° giugno alle 18 nel Cortile del Museo Garda, nell’ambito dell’inaugurazione del festival, la classe 2023 del master «Il lavoro editoriale» della Scuola del Libro presenta e intervista i finalisti del Premio Strega. L’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Bellonci.

A chiudere la prima giornata, Alessandro Bergonzoni e Gabriele Romagnoli con un dialogo sulla scrittura e sulla lingua italiana nell’incontro Lingua, linguaggio, linguaccia.

EDITORI OSPITI

Sono tre le case editrici ospiti di quest’anno: Accento, Il Post, oltre a Il Castoro per la Piccola invasione. Il pubblico potrà trovare i giornalisti della redazione del Post a inizio giornata, con l’appuntamento Colazione e giornali, in cui Luca Misculin, Luca Sofri ed Eugenio Cau si alterneranno ogni mattina nella rassegna stampa; negli incontri con gli autori delle riviste Cose e The Passenger, con l’anteprima del nuovo numero Mediterraneo; e al pomeriggio, con la presentazione dei podcast Indagini, con Stefano Nazzi, Cosa c’entra?, con Chiara Alessi e Politics, con Chiara Albanese e Marco Simoni.

Alla casa editrice Accento, nata alla fine dello scorso anno, è dedicato l’incontro con Alessandro Cattelan e Matteo B. Bianchi, che ne racconteranno la genesi. Il reading di Valentina Lodovini tratto da Manuale di caccia e pesca per ragazze darà voce alle parole di Melissa Bank, che ha rappresentato una delle voci più fresche e brillanti della letteratura americana degli anni Novanta.

OSPITI INTERNAZIONALI

Quattro gli ospiti internazionali di questa edizione: Nickolas Butler presenta con Giulio D’Antona Storie dal Wisconsin (Black Coffee): in questa raccolta dieci autori originari del Wisconsin – o che l’hanno scelto come loro casa – raccontano il luogo che più di qualsiasi altro porta impresso il marchio dell’americanità ed è il fulcro della sua negazione. Bernardine Evaristo nata a Londra nel 1959 da madre inglese e padre nigeriano, con Ragazza, donna, altro (SUR) è stata la prima scrittrice afrodiscendente britannica a vincere il Booker Prize e a raggiungere la vetta della classifica dei best seller nel Regno Unito, oltre a essere stata finalista all’Orwell Prize per la letteratura politica e al Women’s Prize for Fiction. Per Andrés Montero (Santiago del Cile, 1990), scrittore e narratore orale, quello alla Grande invasione sarà l’unico appuntamento in Italia per parlare del suo La morte goccia a goccia (Edicola Ediciones), Premio Miglior Opera Letteraria 2022 in Cile e Premio Academia Chilena de la Lengua. Sarà a Ivrea anche Sheena Patel, il cui romanzo d’esordio Ti seguo (Atlantide, 2022) si è recentemente aggiudicato il British Book Award 2023 come romanzo rivelazione dell’anno. Patel fa parte del collettivo 4 BROWN GIRLS WHO WRITE con cui è autrice del libro omonimo.

LE LEZIONI

Storia, scienza, letteratura e molto altro: il mattino della Grande invasione è dedicato alle lezioni, per un totale di 36 incontri per approfondire temi e discipline diverse. Tra le new entry di questa edizione, Emiliano Morreale, Professore Ordinario di Cinema presso l'Università di Roma “La Sapienza”; lo scrittore e giornalista Bruno Arpaia, con tre appuntamenti sul rapporto tra racconto e memoria, che affronterà questo tema sia da un punto di vista storico che neurologico; Carla Vitantonio, con tre lezioni sulla sopravvivenza: cooperante, autrice, attrice, Vitantonio ha lavorato come capo missione per Ong internazionali in Corea del Nord, Myanmar e a Cuba, dove oggi vive; Marco Leona, direttore del dipartimento di ricerca scientifica del Metropolitan Museum of Art di New York, con un ciclo di lezioni sull’arte che avranno come punto di partenza i colori bianco, rosso e blu.

Tornano anche quest’anno gli appuntamenti con la musica (Daniele Cassandro), la Grecia classica (Matteo Nucci), il fumetto (Emanuele Rosso), la filosofia (Matteo Saudino, sui social Barbasophia) e l’antropologia (Andrea Staid).

Inoltre Gianni Montieri e Anna Toscano terranno un corso sulla poesia, Silvia Bencivelli, Stefania Auci e Giusi Marchetta si alterneranno in tre lezioni dedicate rispettivamente a Storie di medicina spericolata, al vocabolario amoroso negli autori siciliani e alle Principesse. Eroine del passato e femministe di oggi. Il Club dei libri proporrà degli incontri dal titolo Dentro ai libri, dentro alle città. Il 2 giugno Lorenzo Pregliasco terrà una lezione intitolata Qui si fa l’Italia. La nascita della Repubblica Italiana.

Andrea Pomella e Giorgio Vasta, in collaborazione con la Scuola del Libro, terranno alla Galleria del Libro due corsi di scrittura durante i giorni del festival.

Per le lezioni è necessaria la prenotazione.

ESORDI

Come ogni anno, il pubblico di Ivrea potrà conoscere sei voci emergenti, selezionate e intervistate da Martino Gozzi e Alessio Torino: Monica Acito (Bompiani), Anja Boato (Accento), Carolina Crespi (Nutrimenti), Alessandra Mureddu (Einaudi), Giulia Muscatelli (nottetempo) e Sara Poma (Harpercollins).

Come novità di questa edizione, lo spazio Esordi si arricchisce dell’incontro a cura di Simone Fenoil tra tre autori esordienti e i loro traduttori, anch’essi emergenti: Ondřej Macl (Repubblica Ceca), tradotto da Elena Zuccolo, Aleksandra Lipczak (Polonia) tradotto da Giulio Scremin, Adriana Murad (Spagna) tradotto da Ilaria Garelli. Ogni ospite internazionale leggerà in lingua originale un passo tratto da uno dei racconti scritti durante il progetto, seguito dalla lettura della versione italiana. Esordi è in collaborazione con Scuola Holden e con CELA (Connecting Emerging Literary Artists).

DIALOGHI

In che modo si scrive di temi che la nostra società considera un tabù? A partire dai loro ultimi romanzi, Iaia Caputo dialoga con Matteo B. Bianchi (La vita di chi resta) e Antonella Lattanzi (Cose che non si raccontano) entrambi usciti recentemente per Mondadori. Emiliano Sbaraglia modera l’incontro tra Martino Gozzi e Alessio Torino, che nei loro ultimi romanzi, rispettivamente Il libro della pioggia (Bompiani) e Cuori in piena (Mondadori), hanno affrontato il tema dell’adolescenza. Sarà Federica Antonacci a moderare infine il dialogo tra Fabio Geda e Mattia Insolia (rispettivamente autori di La scomparsa delle farfalle, Einaudi, e Cieli in fiamme, Mondadori). Sebben che siamo donne è il titolo dell’incontro che presenta la nuova collana di Electa “Oilà” dedicata alle figure femminili del panorama creativo italiano e internazionale del ‘900, con Chiara Alessi, editor della collana, e le autrici di due tra i primi titoli, Anna Toscano e Olimpia Zagnoli.

Torna Il mestiere di leggere, uno degli appuntamenti più amati della Grande invasione: Paolo Cognetti e Vasco Brondi raccontano i libri che li hanno formati come artisti e soprattutto come lettori.

INCONTRI IN LIBRERIA

Nell’ambito della Grande invasione, cinque appuntamenti in libreria: alla Libreria Azami, Gianni Montieri, Darwin Pastorin e Andrea Staid dialogano a partire dalla raccolta di Eduardo Galeano Chiuso per calcio (edizioni SUR); Andrea Pomella presenta A Edimburgo con Irvine Welsh (Perrone Editore), mentre Enrica Tesio parlerà del suo Tutto la stanchezza del mondo (Bompiani). Gli incontri con Marco Pastonesi sul mondo dello sport, in particolare il ciclismo e il rugby, e con Alba Donati con la presentazione del suo libro La libreria sulla collina (Einaudi) si terranno alla Libreria Mondadori.

I B.B. SHOW E LA FESTA DELLA GRANDE INVASIONE

Il tradizionale momento di chiusura della giornata quest’anno è affidato a Matteo B. Bianchi, che nel suo B.B. Show avrà come ospiti Luciana Littizzetto e Arisa. Inoltre sabato 3 giugno, nel cortile del Museo Garda, il rapper Kento e Mocho, youtuber e founder di Meat Crew, dialogano sul rapporto tra street food e street culture. Al termine dell’incontro, in collaborazione con Tell Me Wine - Vini di Cantina Eporedia e Campore, si terrà l’Invasione Party 2023, con il concerto di Kento e Dj Fuzzten e Dj 1969 alla consolle. Per tutta la serata, il pubblico potrà gustare le specialità del food truck di Mocho.

IL MANIFESTO E LE MOSTRE

Il manifesto di questa edizione è firmato da Erik Saglia. Per l’occasione, l’artista torinese ha prodotto due opere site specific che verranno installate nel passaggio che collega piazza Ottinetti e il cortile del Museo Garda. Nelle giornate del festival, saranno inoltre visibili le mostre di Franco Matticchio (Santa Marta) con un’esposizione delle copertine originali realizzate per l’Indice dei Libri del Mese, Bianca Bagnarelli (Mama b), con la sua prima personale, Lino Ricco (Cortile del Museo Garda), Graphic Fighters (Graphic Fighters) e Galliano Gallo (Spritz).

L’inaugurazione delle mostre avverrà contestualmente all’apertura del festival, giovedì 1° giugno alle 19 nel Cortile del Museo Garda.

READING E TEATRO

Oltre al reading di Valentina Lodovini tratto dall’opera di Melissa Bank, in programma al Teatro Giacosa lo spettacolo I dialoghi della Vagina, con Gaia Contrafatto e Virginia Risso: una commedia dove l'interazione col pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all'universo femminile. Tratto dal podcast Io ero il milanese, Mauro Pescio porta a Ivrea una storia di carcere e di riscatto che ha conquistato un record di ascolti in Italia. A San Gaudenzio, Gianni Montieri legge degli estratti dal suo ultimo libro Il Napoli e la terza stagione, in uscita il 1° giugno per 66thand2nd. L’attore Marco Bandiera porta in scena, con delle esibizioni che si terrano in Piazza di Città, la storia del grande maestro del design Ettore Sottsass.

L’evento di chiusura della Grande invasione 2023 si terrà domenica sera al Teatro Giacosa quando Mariangela Gualtieri darà voce al rito sonoro Il quotidiano innamoramento.

LA PICCOLA INVASIONE

Ai lettori più giovani e alle loro famiglie è dedicata la Piccola invasione, con più di trenta autori e autrici che prenderanno parte ai 75 incontri previsti in città e nelle scuole.

La casa editrice ospite di questa edizione è Il Castoro, che nel 2023 festeggia i suoi 30 anni di attività e porta a Ivrea Francesco D’Adamo che con Lorenzo Sangiò dialogherà sul loro ultimo libro Awa libera tutti, Sualzo e Silvia Vecchini, con l’incontro Le parole possono tutto, graphic novel vincitore del premio LiBer come Miglior Libro 2021, Elisa Castiglioni, che proporrà un laboratorio di mindfulness per bambini e genitori, Pierdomenico Baccalario, autore di Ulysses Moore (Piemme), con la presentazione de Il Grande Manca, e Cristina Bellemo, a cui nel 2021 la rivista Andersen ha conferito il Premio come migliore autrice dell’anno.

L’illustratrice Sara Garagnani dialogherà con gli studenti del Liceo Artistico a proposito del suo graphic novel Mor (add, 2022), vincitrice del Premio del Palmarès Ufficiale al COMICON 2023 come Miglior Opera Prima italiana. Tra i protagonisti della Piccola invasione, anche l’illustratore esplorativo Gabriele Pino: viaggiatore creativo, è diventato famoso per aver ridato vita alle creature fantastiche del folklore.

Matteo Saudino presenterà il suo primo romanzo Sofia Express. Un incredibile viaggio alla scoperta della filosofia, che narra il salto nel tempo di una quarta elementare fino all’antica Grecia, per scoprire che forma ha la felicità, e quanto può essere diversa per ciascuno di noi.

Una delle novità di quest’anno è costituita dal Caffè dei disegnatori: uno spazio informale in cui giovani aspiranti illustratori, seduti intorno a un tavolo, potranno scambiarsi idee, confrontarsi sul proprio stile di disegno e ispirarsi a vicenda, in compagnia dell’illustratore Gabriele Pino.

Non mancano gli appuntamenti dedicati alla scienza e alla natura, tra cui il ciclo Vivere i parchi, La voce del mare, il laboratorio con Andrea Vico per scoprire insieme l’importanza di proteggere l’ambiente marino e Il girotondo del carbonio (Editoriale Scienza), un viaggio nella storia con Isabella Giorgini per capire il cambiamento climatico. Nell’ultimo libro di Irene Penazzi, Un anno tra gli alberi (Terre di Mezzo Editore), i lettori troveranno 12 ritratti di alberi per risvegliare la curiosità e il desiderio di giocare all’aria aperta.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Martina Russo di Andersen e i suoi consigli di lettura per l’estate, e le letture ad alta voce di Elena Mez. Tornerà anche quest’anno la redazione di ragazzi e ragazze, le Cavallette, per raccontare con parole e immagini il festival di Ivrea dal punto di vista dei più piccoli. Tra gli ospiti più attesi, anche Emiliano Pagani, con un laboratorio basato sul suo ultimo fumetto Roba da mostri e Sergio Olivotti, con il suo Dove sei mostrino Pino? (Rizzoli, 2022), un divertente albo illustrato in cui i piccoli lettori dovranno individuare il mostro Pino tra tante creature spaventose.

Nell’anniversario della nascita di Calvino, la domenica mattina le famiglie potranno rivivere la vicenda del Barone rampante, grazie allo spettacolo allestito da Umberto Poli e la cooperativa Alce Rosso. L’evento di chiusura della Piccola invasione si terrà domenica pomeriggio al Teatro Giacosa con lo spettacolo Storie a perdicollo, a cura della compagnia Faber Teater.