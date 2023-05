Salone del libro, attacco vandalico allo stand "Edizioni Sindacali UGL". Il Leader Capone: "Atto vile contro la cultura del Paese"

"L'atto vandalico - chiosa il sindacalista - rappresenta non solo un affronto al nostro lavoro, ma anche un attacco alla cultura e al progresso sociale del Paese. I sindacati e la cultura sono elementi fondamentali per la crescita e l'evoluzione della società, purtroppo atti di violenza come questo non fanno altro che minare la convivenza civile e il libero scambio di idee. Come Segretario Generale dell'UGL, esprimo la mia più ferma condanna per questo gesto e ribadisco l'importanza di difendere il diritto alla cultura e all'informazione sindacale. Non possiamo permettere che la violenza e l'intolleranza prendano il sopravvento, ma dobbiamo invece valorizzare e sostenere la diffusione del sapere e lo scambio di idee come pilastri della nostra società".