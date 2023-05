Premio InediTo: tutti i vincitori dell'edizione 2023

Premiati i vincitori del Premio InediTO - Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra i concorsi dedicati alle opere inedite, organizzato dall’Associazione Il Camaleonte di Chieri (TO) diretto dal poeta Valerio Vigliaturo.

Sono state ricevute 702 opere inviate dai 661 iscritti per la ventiduesima edizione, ispirata graficamente al Metaverso.

Tra i piemontesi che hanno portato a casa un premio ci sono:

- Beatrice Tozzi nata a Parma ma diplomata in Scrittura alla Scuola Holden nel 2020 - 1° PREMIO SEZIONE NARRATIVA-ROMANZO

- Andrea Bonansea (Pinerolo, TO) - MENZIONE SPECIALE SEZIONE NARRATIVA-ROMANZO

- Lorenzo Bartoli (Nato a Sinalaunga, SIENA, ma vive a Torino) MENZIONE SPECIALE TESTO TEATRALE

- Themorbelli alias Mario Andrea Morbelli (Acqui Terme, AL) - 1° PREMIO SEZIONE CANZONE

- Fabio Ferrari (Novi Ligure, AL) – PRIMO PREMIO SEZIONE SAGGISTICA

- Andrea Ciuchetti (Torino) - 2° PREMIO SEZIONE TESTO CANZONE

- Riccardo D’Avino (Torino) – MENZIONE SPECIALE SEZIONE TESTO CANZONE

- Rosanna Frattaruolo (Nata a San Giovanni Rotondo, FG, vive a Rivarolo Canavese, TO) - PREMIO DELLA CRITICA SEZIONE POESIA

*Biografie degli artisti al fondo del comunicato stampa

A conferma dell’internazionalità del premio, gli autori iscritti sono nati o risiedono in Italia e all’estero (USA, Cuba, Venezuela, Norvegia, Svezia, Inghilterra, Irlanda del Sud, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria, Polonia, Portogallo, Spagna, Grecia).

63 i finalisti, 56 in gara nelle varie sezioni e 7 per i premi speciali “InediTO Young” destinato ad autori minorenni (consistente in una penna stilografica offerta da Aurora Penne) e “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di scrittori non viventi (conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo e Alessandro Manzoni), che quest’anno è stato assegnato al documento inedito La liberazione di Caterina di ser Piero da Vinci.

Hanno partecipato alla proclamazione e premiazione autorità come Giampiero Leo (consigliere d’indirizzo Fondazione CRT e Fondazione Teatro Regio) e Antonella Giordano (assessore alla cultura della Città di Chieri).

La Giuria è stata presieduta da Margherita Oggero e formata da Milo De Angelis, Mia Lecomte, Piersandro Pallavicini, Ubah Cristina Ali Farah, Andrea Donaera, Giulia Muscatelli, Federico Vercellone, Susanna Mati, Roberto Latini, Lisa Ferlazzo Natoli, Laura Muscardin, Marco Bonini, Fausto (Coma Cose) nonché dai vincitori della passata edizione.

A interpretare gli estratti delle opere vincitrici sono stati gli attori Enrico Dusio dell’Accademia dei Folli di Torino e Giovanna Rossi dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano, accompagnati dai jazzisti torinesi Emanuele Francesconi (pianoforte) e Gianni Denitto(sax, elettronica).

Il concorso letterario talent scout è l’unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa,saggistica, teatro, cinema e musica) con l’obiettivo di premiare autori affermati ed esordienti alla ricerca di nuovi talenti, di ogni età e nazionalità. Il Premio sostiene e accompagna i vincitori delle varie sezioni, senza abbandonarli al loro destino, verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo, attraverso il montepremi di 8.000€ destinato alla pubblicazione, promozione e produzione delle opere vincitrici.