A Nichelino tornano in azione i ladri di (pezzi di) automobili

Il weekend appena trascorso non è stato contrassegnato solo dal maltempo a Nichelino. Nel quartiere Boschetto domenica mattina molti residenti hanno trovato una spiacevole situazione al loro risveglio, con una decina di vetture aperte e smontate di alcune parti meccaniche.

Ladri di (pezzi di) automobili

Sono tornati in azione i ladri d'auto, insomma, un fenomeno che da inizio anno caratterizza in negativo la cintura sud di Torino. Mezzi, distrutti da ignoti, che però sapevano come e dove mettere le mani, evidentemente perché quelle parti servono e vengono poi rivendute al mercato nero, grazie ad alcuni carrozzieri compiacenti.

Denunce e telecamere

Sono fioccate le denunce e adesso la speranza è che qualche telecamera di zona possa aver ripreso immagini utili per risalire a chi ha compiuto questa azione, anche se la sensazione è che i malintenzionati abbiano fatto molta attenzione per non farsi 'immortalare', conoscendo bene la zona di via Pracavallo.