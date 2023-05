Torino ospita il 44° Congresso nazionale di Chirurgia vertebrale

Da giovedì 25 a sabato 27 maggio 2023, presso il Centro Congressi del Lingotto, Torino ospita il 44° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia vertebrale SICV e GIS.

Presidenti del Congresso sono il dottor Giosuè Gargiulo (Direttore di Chirurgia vertebrale) ed il dottor Pasquale Cinnella (responsabile della Struttura scoliosi) dell'ospedale Cto della Città della salute di Torino, una delle realtà della chirurgia vertebrale più qualificate in Italia. Gli argomenti del Congresso saranno i traumi della colonna vertebrale, le deformità in età evolutiva ed il rachide cervicale degenerativo.

Il programma prevede l'intervento di medici e ricercatori di esperienza nazionale ed internazionale per un confronto di grande interesse per la crescita delle conoscenze in questa importante branca della medicina e della chirurgia.