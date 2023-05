Nel centro di Cortemilia apre l’hotel Trepiasì: non solo accoglienza ma un sostegno concreto al territorio

Paola Veglio, AD di Brovind Vibratori S.p.A. di Cortemilia, molto attenta ai temi del welfare aziendale e territoriale, prosegue con le iniziative per fermare lo spopolamento del territorio e apre l’Hotel Trepiasì nel centro storico di Cortemilia.

Il progetto dell’hotel è legato a un’idea più ampia, che ha visto Paola Veglio rilevare la gestione di un ristorante-pizzeria-albergo - l’hotel era abbandonato da tre anni, mentre il ristorante da sette -con l’idea di acquistarlo nel medio periodo. Ad aprile 2022 ha preso il via la parte della ristorazione, ora è il momento dell’ospitalità. L’imprenditrice, con il socio fidato Fabrizio Vero, ha sostenuto un intervento a titolo personale per ristrutturare e attrezzare i locali.





L’hotel ospita 8 camere, 5 doppie e tre triple e offre agli ospiti la formula bed and breakfast, alla quale si aggiunge la possibilità di usufruire del ristorante-pizzeria a un prezzo agevolato. Attualmente lavorano per la struttura Trepiasì 12 persone.





“L’albergo è destinato sia al turismo sia ai viaggi di lavoro. Mancava infatti una struttura del genere nel centro di Cortemilia; per le aziende era diventato vitale avere un appoggio alberghiero sul territorio, considerata anche la difficoltà logistica delle strade – commenta Paola Vegio -. La posizione centrale dell’hotel, inoltre, offre nuove opportunità ai negozi del borgo. Ci auspichiamo il ritorno di Cortemilia alla sua antica magnificenza. Il fatto che stiano aprendo altre attività locali, gestite da giovani, mi fa pensare e ben sperare che il nostro progetto possa essere stato uno sprono nella riqualificazione del territorio. Che è poi l’obiettivo per cui combatto da anni. E’ fondamentale richiamare quanti più giovani e turisti per permettere a questo splendido territorio di esprimere al meglio il suo immenso potenziale inespresso ed evitare che di anno in anno si spopoli sempre più ”.





Sono al vaglio della struttura, infine, la possibilità di mettere ai disposizione degli ospiti bici elettriche che possano invogliare il turismo slow nelle splendide campagne dell’alta Langa, così come la vendita di prodotti locali ai turisti che alloggeranno nell’hotel.