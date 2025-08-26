Diserbo stradale contro le erbacce, al via i lavori a Parella

Nella settimana in corso, su segnalazione del coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, è stato effettuato un intervento di pulizia in diverse zone del quartiere Parella.

L’intervento è stato eseguito in via Ludovico Bellardi angolo via Servais, in prossimità della casa di riposo, e nel tratto finale di via Catti, di fronte alla centrale Telecom, aree in cui la crescita incontrollata delle erbacce stava generando una situazione di degrado urbano.



A chi rivolgersi

“Ricordo come sia fondamentale il ruolo dei cittadini nel mantenere ordinati i marciapiedi - così Ciravegna -. La normativa, infatti, stabilisce che la pulizia dei tratti di marciapiede spetti ai proprietari degli edifici che vi si affacciano”.

Per eventuali criticità o segnalazioni, i residenti possono rivolgersi ai canali istituzionali messi a disposizione dalla Circoscrizione, scrivendo all’indirizzo: segnalazioni4@comune.torino.it.