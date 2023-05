Piazza Bengasi, l’appello dei negozianti: “Si sposti subito il mercato da via Vigliani”

Piazza Bengasi caput mundi. Sembra quasi essere questo il progetto del Comune di Torino per un’area che, martoriata da cantieri per decenni, si appresenta a cambiare completamente volto con il ritorno del mercato in piazza Bengasi e la costruzione del parcheggio di interscambio sottoterra.

Come noto, i costi del progetto sono aumentati da 19 a 33 milioni di euro. I lavori avranno durata di due anni circa, ma sarà necessario avere un nuovo finanziamento da parte del Ministero.

Chiavarino: “Tutta l’area sarà riqualificata”

L’assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha ribadito come lo spostamento del mercato da via Onorato Vigliani a piazza Bengasi avverrà entro l’autunno del 2025: “Nei 14.000 mq di piazza ci sarà spazio per tutti e 173 i banchi. I mezzi degli ambulanti verranno parcheggiato dietro i banchi stessi e il mercato avrà grandi corsie centrali per favorire il passaggio delle persone”. “Vi assicuro che l’area di piazza Bengasi sarà totalmente riqualificata e rivitalizzata, avremo il secondo mercato più grande di Torino” ha affermato l’assessore.

Negozianti, le controproposte al Comune

Chi ha un'altra idea di piazza sono alcuni commercianti di piazza Bengasi. Il comitato ha infatti presentato alcune proposte per dare una spinta alla vita sociale della zona: utilizzare la piazza per mercati itineranti e fiere, usare la struttura in superficie vicino alla metropolitana come Casa del quartiere e far tornare immediatamente il mercato in piazza Bengasi, con nuova collocazione del parcheggio interrato in zona Pinifarina. Ma c’è di più: "Chiediamo anche l’esenzione a della tassa per occupazione suolo pubblico per almeno 5 anni, per le attività commerciali che hanno sede nella piazza e lo storno di tutte le sanzioni e interessi sulle multe Soris per i ritardati pagamenti alle attività commerciali su tutta la piazza". "Non crediamo alla data del 2025, non riuscirete mai a finire l’opera per quella data", hanno concluso.

Ambulanti con la Giunta: il lavoro spalla a spalla

Il Goia, Ubat. Confesercenti e i rappresentanti del mercato di piazza Bengasi invece, hanno apprezzato l'intervento della Giunta, con cui hanno interloquito nel corso della progettazione concertata, e ha chiesto di velocizzare il più possibile i tempi al fine di ridurre l’agonia patita in questi anni dagli ambulanti.

Miano: “Attività coordinate tra Torino e Moncalieri”

Chi spinge per una maggiore attrattività della piazza è Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8: “Bisogna incrementare le attività: invito il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a coordinare insieme azioni per incentivare l'incremento delle attività commerciali”. Miano ha anche annunciato che, dopo le luci di Natale di quest'anno, l’anno prossimo si punterà a realizzare una pista di pattinaggio.

Ad avanzare qualche perplessità sulle tempistiche è invece il capogruppo del M5s Andrea Russi: "Nel prossimo bilancio mancheranno quasi 100 milioni di euro e questa cifra non fa ben sperare in merito alla realizzazione delle iniziative proposte dalla circoscrizione, necessarie a dare nuova vita a Piazza Bengasi. Inoltre la data di inizio lavori è subordinata all'erogazione di ulteriori fondi da parte del ministero, dunque sarebbe meglio attendere la certezza dei finanziamenti prima di comunicare una data di spostamento del mercato che potrebbe non essere rispettata".