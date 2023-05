All'ospedale Martini prima edizione del corso dedicato all'ecografia intestinale

L’ecografia delle anse intestinali è una metodica che riveste un ruolo chiave nella gestione dei pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). Rappresenta tuttora un supporto fondamentale nella diagnosi, nella valutazione dell’attività di malattia e nel monitoraggio in corso di terapia, nonché nell'identificazione delle complicanze in fase pre e post-chirurgica.

Il suo appropriato utilizzo consente di identificare precocemente le riacutizzazioni di malattia, ancora prima che compaiano i sintomi clinici, o di valutarne la risposta precoce alla terapia, che in tal modo può essere ottimizzata evitando in alcuni casi procedure endoscopiche. La non invasività facilita inoltre il rapporto medico-paziente rendendo più accettabile l’esecuzione di controlli clinici ravvicinati.

Questa metodica ecografica ha un ruolo sempre più rilevante poiché permette, in maniera non invasiva e senza l’utilizzo di radiazioni, di valutare in tempo reale e monitorare lo stato infiammatorio non solo degli strati superficiali, ma di tutta la parete intestinale. Non necessita di sonde particolari, bensì di competenze che rappresentano un’ulteriore specializzazione nell’ambito dell’ecografia addominale standard.

Il 25 e 26 maggio all’Ospedale Martini, negli spazi dedicati alla Gastroenterologia, si terrà un corso di ecografia intestinale, che si propone di fornire le basi teoriche e pratiche dell’esecuzione di questa metodica e di uniformare attraverso il confronto tra clinici di vari centri il percorso di cura ottimale per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. Uno degli obiettivi del corso è quello di contribuire alla nascita di una rete che metta in collegamento fra loro realtà centrali e periferiche, in modo da rendere più efficiente il percorso di cura.

In questa prima edizione il corso è rivolto a 10 specialisti ed è stato suddiviso in due giornate durante le quali verranno illustrate, attraverso lezioni frontali e casi clinici, i fondamenti dell’ecografia intestinale e gli ambiti di applicazione della metodica nell’attività ambulatoriale routinaria. Ad avvalorarne l’importanza ci sono i dati epidemiologici più recenti che indicano in circa 20.000 il numero di pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali in Piemonte.

Il progetto del corso è stato elaborato dai Gastroenterologi dell’Ospedale Martini, dove afferiscono le richieste di ecografia intestinale provenienti dalle altre Gastroenterologie dell’ASL Città di Torino, presenti negli Ospedali Maria Vittoria e San Giovanni Bosco. Sul territorio regionale l’ambulatorio delle MICI dell’Ospedale Martini si distingue per essere il solo ad eseguire l’ecografia intestinale a pazienti provenienti anche da altri centri piemontesi.