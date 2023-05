Caos al carcere di Ivrea, detenuto appicca un incendio e aggredisce ispettore e agente di Polizia

Nella mattina di oggi, giovedì 25 maggio, un detenuto del carcere di Ivrea ha dato in escandescenza incendiando la propria cella. Sfruttando il caos generato dall'incendio l'uomo ha aggredito un ispettore della polizia penitenziaria colpendolo alla testa con un fornello.

A darne notizia l'Osapp, sindacato autonomo della polizia penitenziaria. "L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze tragiche se non fosse stato per l'arrivo tempestivo di altri poliziotti, intervenuti prontamente per prestare soccorso - spiegano dal sindacato - l'ispettore e un altro agente intervenuto hanno riportato lesioni significative e sono stati accompagnati in ospedale".

Alla fine se la caveranno con sette giorni di prognosi ciascuno.