Arte all'Ospedale di Rivoli: piante e fiori dipinte sui muri dell'atrio

All’Ospedale di Rivoli è stato recentemente avviato il percorso condiviso dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli con Fondazione Magnetto e ASL TO3, finalizzato a prendersi cura dei luoghi della cura, in particolare i luoghi di accoglienza per il pubblico all’interno dell’Ospedale: un’azione di pittura collettiva ha fatto fiorire sui muri dell’atrio del primo piano un meraviglioso Giardino perenne, per rivoluzionare con la freschezza dei colori e del dinamismo cromatico gli ambienti sanitari, normalmente percepiti come freddi e austeri da chi li abita. In particolare, il progetto evoca un grande erbario di piante officinali dal potere curativo, come verbena, alloro, timo, menta, tarassaco e lavanda. Il wall painting all’Ospedale di Rivoli, a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, che ha un forte legame con gli Istituti rivolesi e della Valsusa, è stato realizzato con un’azione partecipata insieme alle scuole del territorio, in particolare con gli studenti del Liceo Scientifico Darwin di Rivoli coinvolti nel progetto PCTO -ex alternanza scuola-lavoro e con la collaborazione organizzativa del personale dell’Ospedale di Rivoli.

Da sempre il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è attento alla diffusione di una cultura del ben-essere di ogni individuo, a partire dall’esperienza dell’arte: l'incontro con l'arte traduce la conoscenza in autentica esperienza di vita. Una pratica che può sostenere e promuovere il senso di appartenenza, di cittadinanza e di responsabilità sociale per il benessere e la salute individuale e collettiva, dove la Cultura è efficace strumento per un nuovo welfare, come indicano i risultati delle recenti ricerche scientifiche e le politiche comunitarie dell’Unione Europea.

Il Dipartimento Educazione promuove e diffonde la conoscenza dell'arte e della cultura del tempo presente all’interno e all’esterno del Museo, sin dalla sua apertura nel 1984. I tanti progetti, in sintonia con standard nazionali e internazionali, sono ispirati ai principi del Lifelong learning, della Peer Education e dell'Accessibilità. Grazie alla sua attività sperimentale e di ricerca, il Dipartimento Educazione ha posto in evidenza l'importanza della funzione educativa dell'arte nella dimensione sociale da Rivoli al mondo, ottenendo riconoscimenti e premi nazionali e internazionali. Tra questi, la selezione come best practice da parte di Harvard University – Project Zero, con l’invito a rappresentare l’Italia all’Arts Learning Festival di Melbourne nel 2017 e 2019.

Il Dipartimento Educazione ha già collaborato con ASL TO3, insieme a Fondazione Magnetto, per la realizzazione dei wall painting Arte e Ben-essere al Polo Sanitario di Avigliana, progetto che negli anni ha contribuito a riconfigurarne gli spazi con interventi ispirati alle espressioni artistiche contemporanee, con la consapevolezza che ambienti esteticamente significativi e più curati entrano nel processo di guarigione.

Il rapporto tra arte e cura è anche al centro del Cantiere dell’arte, sviluppato in oltre 10 anni dal Dipartimento Educazione con e per la Fondazione Medicina a Misura di Donna, a partire dall’Ospedale Ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino. Una best practice che ha coinvolto dipendenti, pazienti, familiari e manager in formazione, portando ad una trasformazione tangibilenell’ospedale grazie ai tanti wall painting realizzati negli anni.