Nichelino, ancora una stagione di successi per il ballo di gruppo al centro Grosa

Volge al termine la stagione del ballo di gruppo al Centro Grosa di Nichelino. Ieri sera 75 persone hanno partecipato alla penultima lezione del corso, organizzato dal centro anziani, con tanto di festa e brindisi per un'iniziativa che durante i vari incontri ha visto la partecipazione di molti cittadini appassionati e divertiti.

"Il ballo di gruppo non è solo un semplice intrattenimento: dopo il Covid che ci ha portato ad azzerare per molto tempo i nostri rapporti sociali, iniziative come queste riportano al centro la voglia di stare insieme, fare gruppo e sorridere", ha dichiarato l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero. trascinata pure lei nelle danze dal clima di grande allegria.