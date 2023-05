La ricerca per aiutare le persone paralizzate a tornare a camminare finisce sulla rivista "Nature"

Passa anche da Torino la nuova frontiera della ricerca che ha consentito a un paziente paralizzato da oltre 10 anni di tornare a camminare in modo naturale, grazie a un “ponte” digitale tra cervello e midollo spinale. Illustrata sull’autorevole rivista Nature, questa tecnica rivoluzionaria nel campo della riabilitazione è stata messa a punto da due scienziati del Politecnico di Losanna, Jocelyne Bloch e Grégoire Courtine: la Fondazione CRT li ha presentati per la prima volta alla comunità scientifica italiana, mettendoli in connessione con il mondo accademico, istituzionale e produttivo al Politecnico di Torino lo scorso 4 novembre.