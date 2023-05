Rendi i tuoi backup invisibili alle minacce

L’evento è gratuito ma a posti limitati, per confermare la sua presenza basterà inviare una mail a Info@gruppo3c.com indicando, Nome, Cognome, aziende di appartenenza e un recapito telefonico.

Gruppo 3C srl vi aspetta per un evento speciale dedicato alle ultimissime soluzioni in ambito backup e all'approccio Object Storage. L'evento rappresenterà un'opportunità unica per scoprire le più recenti innovazioni nel campo della protezione dei dati e del recupero dati e per conoscere in dettaglio come Veeam abbia rivoluzionato l'approccio al backup.

Data: 14 giugno 2023

Ora: dalle 9:45 alle 14:00 con pranzo incluso

Luogo: AL35 - Restaurant & Event Location, Strada Antica Cavallotta, 35 Savigliano (CN)

Durante questa giornata intensiva, avrai l'opportunità di:

Conoscere le ultime tendenze in ambito di backup e data recovery.

Approfondire l'approccio Object Storage introdotto da Veeam e comprendere come possa migliorare la gestione e il recupero dei dati.

Scoprire le funzionalità avanzate delle soluzioni di backup di Veeam e come queste possano adattarsi alle esigenze specifiche della tua azienda.

Interagire con esperti di settore e fare domande riguardanti i tuoi scenari di backup e data recovery.

Come sai la protezione del tuo Business e dei tuoi dati sono al primo posto per Gruppo 3C e per questo abbiamo integrato nei nostri servizi un percorso di assessment e mitigation seguendo best practice di sicurezza sviluppate dal CIS-Center for Internet Security proteggere la tua organizzazione e i dati dagli attacchi informatici.

L’evento è gratuito ma a posti limitati, per confermare la sua presenza basterà inviare una mail a Info@gruppo3c.com indicando, Nome, Cognome, aziende di appartenenza e un recapito telefonico.

Sito internet https://gruppo3c.com/