Nel bar c'erano le slot machine troppo vicine a una scuola: multa e sospensione in un locale di via Verolengo

Nei giorni scorsi, durante un controllo delle attività commerciali sul territorio, gli agenti del Comando Territoriale V della Polizia Locale hanno scoperto alcune slot machine in un bar di via Verolengo. Una collocazione che non rispettava la distanza minima prevista per legge di 400 metri dai luoghi cosiddetti sensibili. A 240 metri da lì, infatti, si trova una scuola.

Ecco perché sono scattate le multe per il gestore dell'attività. Ma i guai non sono finiti lì: anche il dehors all'esterno era senza autorizzazione, per cui è scattata un'altra multa. E la situazione è del tutto precipitata quando è emerso che il locale non aveva l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.



Ecco perché è stata sospesa la licenza.