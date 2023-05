Alla Fondazione Merz, il concerto Leiðarvísir del WADI Project

In eco della musica da Leiðarvísir, l’album di debutto del WADI, il pubblico seguirà una performance musicale itinerante in relazione organica con gli spazi attraversati, condotto dai suoni di saxofono e percussioni. Come in un viaggio tanto materiale quanto interiore, la materia sonora delle musiche esperite di tappa in tappa si trasforma, progressivamente e ritualmente, con tutte le sonorità del WADI, strumenti della tradizione euro-occidentale ma anche il guzheng, l’antico strumento madre dei liuti cinesi, coreani e giapponesi.