Torna la Festa dei Vicini: Aurora e Porta Palazzo celebrano la musica cantando in coro

Dopo l’ultima edizione nel settembre dello scorso anno, torna nel week end la Festa dei vicini con un denso programma di iniziative.



Oltre 70 gli appuntamenti in programma sabato 27 e domenica 28 maggio per un appuntamento giunto quest’anno alla dodicesima edizione, che si propone di rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto, promuovendo le buone relazioni di vicinato e rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale.



La Festa si svolge nei cortili degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quelli privati, nelle piazze, nei giardini pubblici e, novità di questa edizione, nei cortili delle scuole che hanno deciso di aderire, proponendo attività per bambine, bambini e le loro famiglie.

Tra sabato e domenica, da nord a sud della città, sono molteplici le occasioni di ritrovo e divertimento, a cui naturalmente tutti possono prendere parte. Solo per fare qualche esempio, in calendario ci sono musica, ballo e giochi nella centrale piazza Arbarello; attività per i più piccoli in piazza Cavour a cura dell’istituto comprensivo Tommaseo; merenda condivisa nelle case popolari di via Arquata; book crossing, giochi e apericena in via Romolo Gessi, coro gospel con aperitivo in via Castelgomberto; lezioni di pasticceria per bambini e aperitivo marocchino in corso Grosseto; apericena condivisa, calciobalilla, ping pong e arti marziali in piazza Montale, oltre a pranzi o cene condivise nelle case del quartiere.

“Un'esplosione di emozioni e connessione comunitaria”: è descritto così, dagli stessi organizzatori, l'evento “Incontro in coro: la musica che gira intorno”, in programma domenica 28 maggio a partire dalle 17 nell'ambito della tradizionale “Festa dei vicini”. I quartieri di Aurora e Porta Palazzo a Torino, infatti, canteranno in coro con l'obiettivo di unire i cittadini celebrando la musica; tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti.

Voci e teatro

Saranno dunque le voci, insieme al teatro, ad animare diverse location sparse sul territorio dei due quartieri: si inizierà allo St'Orto Urbano – Terra per Crescere di strada del Fortino 1 con la performance “I canti di Aurora” a cura del coro Bread & Roses di Spazio BAC in collaborazione con gli allievi di Creativa – Scuola di base di Teatro Sociale di Comunità di SCT Centre. Alle 18, nel cortile dell'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, sarà invece la volta del concerto di canzoni pop con sole voci del Ribeltà Chorus, nato dal LabPerm di L.U.P.A. Libera Università sulla Persona in Armonia

La Cena dei Vicini

Dalle 20, infine, la festa si sposterà in via Borgo Dora per unirsi alla Cena dei Vicini organizzata dalle associazioni Fuori di Palazzo, Amece, Isole Aps, LabPerm, Spazio BAC e Aifcom, dove i canti e i momenti di convivialità proseguiranno accompagnati da cibi di tradizioni culinarie provenienti dalle varie comunità che animano i due quartieri.

Per info: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/festa-dei-vicini-a-torino