Presentati gli eventi che animeranno Domobianca365 per tutta l'estate (Foto e video)

Con tre settimane di anticipo rispetto al solstizio d’estate prende il via l’estate a Domobianca365. Sarà, infatti, l’ultimo weekend di maggio a salutare la partenza di una stagione ricca di eventi, iniziative e opportunità per divertirsi e stare insieme all’aria aperta, in mezzo alla natura con lo splendido scenario delle valli ossolane tutto intorno. Dopo settimane di intensi lavori e preparativi, Domobianca365 ha inaugurato oggi la stagione estiva che si preannuncia ricchissima di eventi di sport, musica ed enogastronomia.

Iniziative che arricchiscono l’ampia offerta di servizi e attività a disposizione dei visitatori della località turistica ossolana. Famiglie, turisti e appassionati della montagna che, a soli 15 minuti da Domodossola e a un'ora e mezza dalle principali città del nordovest, possono trovare un luogo dove trascorrere giornate in mezzo alla natura e all’insegna della sostenibilità.

“Domobianca365, la montagna ti aspetta” è il claim scelto per questa stagione di eventi imperdibili, di passeggiate sui tanti sentieri per il trekking, per i giri in mountain bike e in e-bike - disponibili a noleggio - e le discese di downhill del Bike park.

Le famiglie e i bambini sono protagonisti a Domobianca365 nel Parco Avventura, con i suoi quattro percorsi che offrono passaggi sospesi, tyrolienne e zipline tra larici e pini e il Kinder Park parco giochi attrezzato per i più piccoli.

La stagione estiva di Domobianca365 è stata presentata oggi pomeriggio al Rifugio Baita Motti alla presenza del Presidente di Altair Paolo Zanghieri, del Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi e di tutto lo staff della località turistica.

"Lo sviluppo turistico dell’Alpe Lusentino significa opportunità di crescita per l’intera città, significa incremento dei flussi turistici e della spesa dei turisti che faccia sistema contribuendo all’economia complessiva della nostra comunità" le parole di Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola. "A questa prospettiva va certo coniugata la sostenibilità dello sviluppo turistico, come necessità di tutelare i beni naturali del nostro territorio preservando le risorse primarie, che sono il motore delle attività turistiche: se il mare è inquinato è difficile che una località balneare progredisca. Questa è la visione con cui vogliamo, insieme, progettare il futuro: un rilancio turistico dell’Alpe, nel rispetto dell’ambiente, che sia parte integrante dello sviluppo economico di Domodossola" ha aggiunto il primo cittadino domese.

“Dopo una stagione invernale positiva e soddisfacente – commenta Paolo Zanghieri, Presidente del Gruppo Altair – vogliamo proseguire con determinazione e passione il percorso di consolidamento del progetto che ha già portato a ingenti investimenti e che proseguirà nel corso dei prossimi anni per rendere Domobianca365 una località di punta nel panorama dell’offerta turistica del nord del Piemonte. Abbiamo una mission chiara, che sta nel nome: Domobianca365. Vogliamo regalare emozioni 365 giorni all’anno e per questo abbiamo investito energie e impegno per rendere l’offerta della stagione estiva altrettanto attrattiva e interessante quanto quella invernale”.

“In queste settimane - aggiunge Federico Sciagata, Direttore di Domobianca365 - abbiamo lavorato insieme a tutto lo staff per predisporre un'offerta di eventi di qualità su tre aree tematiche: sport, musica, enogastronomia. Il nostro obiettivo è avvicinare le famiglie e i bambini alla montagna, qui, in un luogo vicino, facile, sicuro e sostenibile. Non mancheranno, ed è un classico, gli eventi musicali e le manifestazioni sportive. Quello che vogliamo è che ogni fine settimana sia l’occasione migliore per i nostri ospiti per stare bene e divertirsi”.

Anche quest’anno spazio agli eventi sportivi come la Vertical Race, la cicloscalata Walter Molini (17 giugno), il Campionato italiano di Rimbalzello (23 luglio) e la Valle degli Orti Fast, gara di donhill in programma il 6 agosto. E poi tanta buona musica con il Why Not Festival, dal 2 al 4 giugno con musiche Reggae e Dub, il 18 giugno festa latini americana remember Ricky, il concerto dei Nomadi il 30 luglio, il Mountain Sound Festival (24 giugno) e Karmageddon (15 luglio). Per gli amanti della cucina di qualità e del buon vino ossolano gli appuntamenti da segnare in agenda sono Lusenvino (20 agosto) e Chef in Quota il 18 settembre. A luglio, il 9, ci sarà anche un grande evento per le famiglie, Lusefamily, con tante attrazioni, giochi, sorprese e una caccia al tesoro strabiliante.A Ferragosto la tradizionale festa con grigliata, musica e giochi, il 3 settembre la Festa del Volo e il 19 settembre la festa d'autunno in memoria di Matilde Cara.

Da oggi è aperto anche il Bike park: tutti i flow trail sono stati perfettamente preparati per salti e adrenaliniche acrobazie di downhill, mountain bike ed enduro. Nei prossimi mesi saranno avviati anche i lavori di ampliamento della bike area, che qui trova il suo insediamento naturale ideale, grazie alla conformazione del terreno e all’esposizione.

Attivo anche il Parco Avventura: quattro percorsi differenti con diversi livelli di difficoltà, di cui uno accessibile anche alle persone con disabilità motoria, per arrampicarsi tra abeti e larici secolari, camminare su tronchi sospesi e lanciarsi nel vuoto sulle zipline. Più di 60 passaggi attrezzati per divertirsi in piena sicurezza, con l’assistenza del personale altamente specializzato e vivere emozionanti esperienze nella natura.

Gli impianti di risalita saranno aperti nel solo weekend fino a metà luglio, mentre saranno tutti attivi i tre punti ristoro di Domobianca365: LuseBar, punto di riferimento per le partenze e gli arrivi delle passeggiate e delle gite di trekking, è il luogo ideale per un aperitivo en plein air o per una golosa merenda a due passi dal Kinder park e dal Parco Avventura. La Baita Motti, attiva nei mesi estivi con modalità self-service, proporrà i piatti della tradizione e della cucina di montagna e lo Skibar, alla sommità della seconda seggiovia, accoglierà chi è salito fino in cima per godere dello splendido panorama offerto dalle montagne circostanti con una serie di declinazioni e proposte della polenta. A disposizione dei turisti anche un campo da beach volley in sabbia.