Demistificare i vantaggi delle stablecoin

Le criptovalute sono una tecnologia emergente nel settore finanziario che mira a trasformare il futuro dei processi di pagamento. Mettono a nostra disposizione diverse possibilità, tra cui i pagamenti rapidi e semplici, i servizi finanziari all'avanguardia e un ampio accesso a porzioni di mondo precedentemente "non bancari".

Sebbene il Bitcoin mantenga la sua posizione di criptovaluta più affermata, i suoi prezzi sono notoriamente volatili. Ad esempio, è passato da circa 4.000 euro durante il picco della pandemia di coronavirus nel marzo 2020 a circa 65.000 euro nell'aprile 2021, prima di crollare di oltre la metà con quasi 60.000 euro nell'ottobre 2021.

Di conseguenza, il Bitcoin e le altre principali criptovalute non sono adatte a un utilizzo regolare a causa della loro volatilità a breve termine. Le stablecoin, cioè monete stabili, sono state sviluppate come soluzione per far fronte a queste oscillazioni di prezzo.

Le stablecoin sono una delle ultime tendenze nel settore delle criptovalute. Hanno il potenziale per semplificare il sistema dei pagamenti e aumentare l'accesso ai servizi finanziari. Potrebbero fornire un nuovo metodo per scambiare e conservare beni, ridefinendo la finanza attuale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle stablecoin per comprendere meglio i vantaggi che offrono.

Quello che devi sapere sulle stablecoin

Le stablecoin sono criptovalute garantite da un asset di riserva, che garantisce la stabilità dei prezzi. Le monete stabili hanno guadagnato popolarità perché combinano il meglio dei due mondi: la rapidità di elaborazione e la sicurezza o la privacy delle piattaforme di criptovalute e i prezzi stabili e privi di volatilità delle valute fiat.

Le riserve che sostengono le valute fiat e le tempestive operazioni di mercato delle autorità che le regolano - ad esempio le banche centrali - sono le due ragioni principali della loro stabilità dei prezzi. Il valore delle valute Fiat è stabile perché è legato a un'attività sottostante, come l'oro o le riserve forex, che fungono da garanzia.

In situazioni in cui il valore di una valuta fiat può fluttuare drasticamente, le autorità di regolamentazione intervengono e regolano la domanda e l'offerta di valuta per garantire la stabilità dei prezzi.

La maggior parte delle criptovalute manca di entrambe queste caratteristiche cruciali: non hanno una riserva a sostegno del loro valore e un'autorità centrale che gestisca i prezzi quando necessario. La loro decentralizzazione è sia un pro che un contro. Vuoi lanciarti nell'investimento in criptovalute? Vediamo come iniziare a fare trading di stablecoin.

Tipi di stablecoin

Le stablecoin si dividono in quattro categorie: stablecoin garantite da materie prime, stablecoin garantite da criptovalute, stablecoin non garantite e stablecoin garantite da fiat. Poiché il supporto per queste quattro categorie varia, devi innanzitutto stabilire quale sia la forma più adatta alla tua posizione finanziaria e ai tuoi obiettivi di investimento.

Stablecoin garantite da materie prime

Il bene convertibile più diffuso è l'oro e stablecoin di questo tipo sono garantite da beni intercambiabili, tra cui metallo, immobili e petrolio. Gli investitori che scelgono le stablecoin garantite da materie prime lo fanno perché vogliono entrare in possesso di un bene che altrimenti è difficile da mantenere perché fuori dalla portata locale. Ad esempio, un investitore può desiderare di acquistare dell'oro, ma potrebbe non essere in grado di farlo per mancanza di spazio di stoccaggio o per gli elevati costi di proprietà; in questo caso, una stablecoin sostenuta dall'oro è la migliore alternativa.

Stablecoin cripto-collateralizzati

Se vuoi investire in criptovalute ma ti preoccupa la loro stabilità a causa della loro volatilità, prendi in considerazione le stablecoin garantite da criptovalute. Potresti avere diverse criptovalute senza essere influenzato dal loro mercato estremamente volatile.

Gli investitori scelgono questa forma di stablecoin per concentrare i loro investimenti in criptovalute e ridurre i rischi di volatilità. Di conseguenza, anche in caso di forti variazioni di prezzo, non ne risentiranno come se possedessero direttamente la criptovaluta.

Stablecoin non garantite

Le stablecoin non collateralizzate utilizzano il sistema delle azioni di signoraggio. Si tratta di un algoritmo meccanico utilizzato per gestire e controllare il volume delle stablecoin, in modo che rimangano uguali all'asset collegato.

Stablecoin garantite da Fiat

Nelle stablecoin non collateralizzate viene utilizzato un algoritmo di smart contract. L'algoritmo risponde alle tendenze del mercato vendendo token quando il prezzo e la quantità scendono al di sotto di una certa soglia o fornendo token al mercato se i valori aumentano.

Sintesi

Le stablecoin sono criptovalute con volatilità e preoccupazioni di investimento ridotte. Di conseguenza, comportano ritorni di profitto inferiori rispetto ad altre criptovalute come il Bitcoin perché non incontreranno valori eccezionalmente elevati. D'altra parte, non vedrai costi incredibilmente bassi, quindi se vuoi fare un investimento più sicuro, investi in una stablecoin adatta ai tuoi obiettivi finanziari è la scelta migliore per te.