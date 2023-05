Posa dell'erba sintetica: come si deve preparare il prato

La posa dell'erba sintetica è una soluzione pratica ed esteticamente valida per chi desidera un prato sempre verde senza doverlo curare continuamente.

Ma come si deve preparare il terreno prima di posare l'erba sintetica?

In questo articolo vedremo i passaggi principali da seguire.



Per la realizzazione di un prato sintetico è necessario, innanzitutto, rimuovere l'erba naturale e le radici dal terreno, utilizzando una vanga o un rastrello e, successivamente, livellare il terreno con una zappa, eliminando eventuali buche o avvallamenti.

È importante che la superficie sia il più possibile uniforme, in modo da evitare pieghe o crepe nell'erba sintetica.

Una volta che la superficie è stata preparata, occorre porre attenzione alla sua drenabilità: l'erba sintetica non ha bisogno di acqua come quella naturale, ma l'acqua piovana o quella usata per pulire il prato devono comunque essere drenate correttamente; per questo motivo, è importante utilizzare uno strato di ghiaia o sabbia o un un tappeto erboso sintetico specifico, sotto il prato sintetico per favorire il deflusso delle acque.

In particolare, se si sceglie la sabbia come base, sarà necessario distribuirla uniformemente sulla superficie del terreno e poi compattarla con un rullo compressore; in alternativa, si può optare per la ghiaia fine, che andrà stesa in maniera analoga alla sabbia e poi compressa con lo stesso rullo.



Se invece si sceglie di utilizzare un tappeto erboso sintetico specifico per la posa dell'erba sintetica, bisogna disporlo sulla superficie del terreno dopo averla livellata e pulita facendo attenzione a verificare che le dimensioni del tappeto corrispondano alla superficie da coprire e che la sua forma sia adeguata.



Infine, bisogna procedere con la posa dell'erba sintetica vera e propria; per farlo, si deve stendere il rotolo di erba sulla base precedentemente posata, facendo attenzione a mantenere l'orientamento delle fibre in una sola direzione, una volta posizionata l'erba sintetica, è necessario tagliare gli eventuali margini in eccesso con un cutter.

Posa dell'erba sintetica: che tipo di sabbia usare e come avviene la posa

Quando si decide di avere un prato sintetico e realizzare un nuovo giardino , per ottenere il massimo risultato è importante scegliere la sabbia giusta da utilizzare sotto l'erba sintetica.



La sabbia da utilizzare per la posa dell'erba sintetica deve essere di tipo siliceo, ovvero composta principalmente da quarzo.

Questo tipo di sabbia ha una texture fine e regolare che permette all'erba sintetica di essere stabile e ben ancorata al terreno, senza contare che la sabbia silicea non trattiene l'acqua e favorisce il drenaggio dell' acqua piovana o dell'irrigazione.



Per posare l'erba sintetica, si consiglia di stendere uno strato uniforme di sabbia silicea sulla superficie dove si vuole posare l'erba stessa; la quantità di sabbia necessaria dipende dalla tipologia di terreno presente: in genere, si consiglia di utilizzare circa 5 kg di sabbia al metro quadrato.

La sabbia deve essere distribuita in modo uniforme su tutta la superficie, utilizzando un rastrello o una spazzola e successivamente procedere alla posa dell'erba sintetica che va effettuata con molta cura e attenzione posizionando l'erba in modo che le fibre siano tutte rivolte nella stessa direzione e che i giunti tra le varie strisce di erba siano ben nascosti.

Una volta posata l'erba, si può procedere a riempire gli spazi vuoti tra le fibre con della sabbia silicea, utilizzando un'apposita spazzola.

A questo punto, si procede poi con il fissare l'erba sintetica al terreno attraverso diverse metodologie: una delle più comuni prevede l'utilizzo di picchetti in acciaio inox, che andranno piantati a intervalli regolari lungo tutto il perimetro del prato; si consiglia di collocare i picchetti ad una distanza di circa 30 cm l'uno dall'altro.



Una volta che i picchetti sono stati inseriti nel terreno, si può procedere ad applicare la colla specifica per erba sintetica sul retro della stessa in modo uniforme facendo attenzione a non eccedere con le dosi.



A questo punto, è possibile adagiare la parte centrale del tappeto erboso e allinearlo ai bordi facendosi aiutare da un'altra persona per evitare che l'erba venga piegata o danneggiata durante la posa.



Una volta posizionata l'erba sintetica, si può procedere a fissarla definitivamente al terreno utilizzando chiodini in acciaio che dovranno essere inseriti nei picchetti precedentemente piantati, seguendo il perimetro del prato sintetico.



In alternativa, è possibile optare per la posa a secco dell'erba sintetica, che prevede l'utilizzo di una rete antiscivolo posta sotto al tappeto erboso e che non prevede l'utilizzo di chiodini per la fissazione al terreno.

Nel caso in cui, si vuol effettuare la posa dell'erba sintetica sul cemento, una volta aver pulito la superficie da eventuali detriti e polvere, si passa alla misurazione e al taglio del tappeto sul quale andrà applicata della colla che andrà fatta asciugare per almeno 10-15 minuti prima di procedere con la posa dell'erba sintetica.



Va poi posizionato il tappeto di erba sintetica sulla superficie del cemento facendo attenzione a non farlo scivolare o spostarlo durante il processo di posa assicurandosi che i bordi siano perfettamente allineati e che non ci siano pieghe o bolle d'aria.



Infine, è importante fissare il tappeto di erba sintetica al cemento utilizzando dei chiodi per tappeti o dei picchetti: posizionare i chiodi o i picchetti lungo i bordi del tappeto di erba sintetica e a intervalli regolari lungo la superficie; questo aiuterà a mantenere il tappeto di erba sintetica ben fermo e ad evitare che si muova.