A Nichelino rimesso a nuovo il giardino di via Vittorio Veneto

Non solo le scuole, la biblioteca Arpino o la caserma dei carabinieri, grazie al bando Top Metro. Nichelino ha a cuore anche gli spazi verdi della città, per questo nei giorni scorsi è stata completata la riqualificazione del giardino di via Vittorio Veneto.

E' stata risistemata a dovere tutta l’area del Monumento ai Caduti, con la soluzione del problema creato dalle radici dei grandi alberi che sono stati salvaguardati, pur con il dissestamento del terreno, poi sono stati posizionati tre pergolati con panchine per rendere le arre di sosta più gradevoli e comode.