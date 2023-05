Collegno, il martedì delle donne regala: ”Un momento per te"

Tante sono state le iniziative proposte: la “camminata in rosso” per sensibilizzare il tema sulle violenza sulle donne, una passeggiata nel parco della Certosa in occasione della giornata della Donna "illuminiamo il Miglio rosa”; avviata la rassegna “il pensiero R'Osa” con la presentazione di libri che hanno evidenziato il ruolo sociale e culturale della donna nella società (dalla parte delle donne, storie di consultori torinesi) e nel mondo imprenditoriale (“l'impronta delle donne” storie di donne imprenditrici). Collaborazioni finalizzate alla solidarietà, come lo spettacolo “Eppure sembra un uomo" del gruppo teatro 'Devadatta' a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, che ci ha permesso di raccogliere donazioni per il progetto 'un momento per te'.

Ida Chiauzzi Consigliera Comunale di Collegno illustra le proposte per il futuro: “abbiamo intenzione di non essere un gruppo chiuso e concentrato solo sui temi delle donne. Continuerà la rassegna de “il pensiero R'Osa” con la presentazione di altri libri che raccontino esperienze e competenze trasversali, momenti informativi con le forze dell'ordine per la sicurezza delle persone più vulnerabili, ci occuperemo di ambiente senza perdere di vista il valore le competenze e il pragmatismo del ruolo della donna nella società e in politica".