Anche Settimo Torinese fa memoria delle vittime dell'Heysel: ora un giardino ricorderà i tifosi della Juve morti in Belgio

Anche Settimo Torinese ora ha un luogo dedicato alle persone morte durante i disordini dello stadio Heysel, quando nel 1985 la Juve si trovò in finale contro il Liverpool per contendersi la Coppa dei Campioni.



Ieri pomeriggio è stato intitolato il "giardino Vittime dell’Heysel", nell’area verde di via Fosse Ardeatine. Alla cerimonia erano presenti le associazioni del territorio, i rappresentanti dello Juventus Club DOC "Terza Stella" Settimo Torinese (che ha promosso la petizione), Nereo Ferlat dell’ Associazione fra i Familiari delle Vittime dell'Heysel, Gianluca Pessotto in rappresentanza della Juventus e gli assessori Luca Rivoira, Giancarlo Brino e Daniele Volpatto.