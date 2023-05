Emilia Romagna, il Banksy di Torino guida la "Rivincita" e con la sua opera raccoglie fondi per gli alluvionati [FOTO]

Anche il Banksy di Torino scende in campo per aiutare la popolazione emiliana, duramente colpita nelle scorse settimane dall'alluvione. Andrea Villa ha infatti creato creato il manifesto " Ariut !", dove è rappresentata una mano che impugna verso l'alto una pala, mentre il corpo della lettera T è sagomato come l'Emilia Romagna.

""Ariut" - spiega Villa - in romagnolo significa "rivincita" ma foneticamente suona come "aiuto", ed e' quello che voglio fare come artista". "Venderò le stampe di questo manifesto e donerò il 50% al fondo per sostenere gli alluvionati", conclude l'artista. I lavori sono visibili in corso Turati 23 e corso Re Umberto 146.