Sorrisi solidali: il 10 giugno una giornata di donazioni di vestiti e giochi nuovi e usati per i più piccoli

Il Banco del Sorriso, progetto della Fondazione ULAOP-CRT in collaborazione con la CPD – Consulta per le persone in Difficoltà e il Distretto Lions 108 IA1, al fine di supportare le famiglie in condizioni di povertà, promuovendo il valore della condivisione, del riciclo di risorse e del dono di beni nuovi, organizza sabato 10 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Teatro di via San Marino 22/A, una raccolta di prodotti per bimbi e bimbe di famiglie in difficoltà.

Si potranno donare capi di abbigliamento nuovi o di seconda mano per le fasce di età 0-12 mesi e 1-12 anni, attrezzature di vario genere (seggioloni, seggiolini per auto e non, passeggini, culle/lettini, sterilizzatori, scalda biberon, vaschette da bagno, ecc.), giocattoli nuovi o di seconda mano (fascia di età 0-12 anni), materiale scolastico, come quaderni e cancelleria. È importante che i prodotti usati siano in buono stato.

La distribuzione dei beni del Banco del Sorriso avviene attraverso una consolidata filiera solidale di oltre 60 enti, che continua a crescere di anno in anno, riuscendo a soddisfare sempre in modo più efficiente le richieste delle famiglie.

Giovanna Sereni, referente del Service “Bambini nuovi poveri” del Distretto Lions 108 IA1, che di recente ha donato 2.196 pannolini e 540 pacchi di salviette per bimbi, commenta “Supportare le famiglie e i bambini in difficoltà è una missione che da sempre i Lions hanno a cuore e un impegno ancor più importante in questo periodo di calo della natalità. Il protocollo rinnovato nel luglio del 2022 con la Fondazione ULAOP-CRT, ha consentito di aiutare nell’ultimo anno oltre 2.300 famiglie e più di 3.300 bimbi. In 5 anni di collaborazione al progetto, dal 2016 ad oggi, sono stati donati circa 400.000 cambi di pannolini e circa 7.000 prodotti di igiene per l’infanzia anche grazie a supermercati e farmacie che ospitano i volontari Lions”.

“La condivisione rafforza lo spirito di comunità nel nostro territorio. Anche il cambio di stagione può essere un’occasione per donare e sostenere le famiglie in difficoltà: è un gesto importante, sia nei confronti dei bambini, sia verso l’ambiente, perché il riuso e la circolarità dei prodotti e degli indumenti ci aiutano a consumare meno risorse naturali per la loro produzione.” dichiara Cristina Giovando, Presidente della Fondazione ULAOP-CRT.