Appendino ricattata, l'accusa chiede 9 anni per l'ex portavoce Luca Pasquaretta

Nove anni di carcere è la richiesta di condanna formulata oggi dal pubblico ministero Gianfranco Colace al processo che vede imputato Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca Chiara Appendino (oggi parlamentare del M5S).

Accusa di estorsione anche nei confronti di Laura Castelli

Fra le accuse c'è anche una estorsione alla stessa Appendino e all'ex viceministro Laura Castelli per una vicenda che risale al 2018. Entrambe non si sono costituite parte civile e la Appendino ha sempre affermato di non essersi mai sentita ricattata.

Intanto, la trasmissione degli atti in procura affinché si valuti la genuinità della testimonianza di Chiara Appendino è stata chiesta oggi dal pm Colace. Stessa richiesta è stata formulata per l'ex viceministra Castelli.

"Farò quello che ho sempre dovuto fare e vaff ... a tutti quanti. Vediamo cosa succede alle elezioni". Erano di questo tenore, secondo il pm Colace, le minacce che nell'estate del 2018 furono portate da Luca Pasquaretta dopo la fine del suo incarico di portavoce dell'allora sindaca Appendino.

Il magistrato ne ha parlato oggi in tribunale nel corso della requisitoria. Pasquaretta è chiamato a rispondere anche di peculato e interferenze illecite in relazione ad altri episodi (e con altri imputati). L'ex portavoce, secondo le accuse, nel 2018 era alla ricerca di nuove collaborazioni. "Diceva quelle cose ad Alberto Sacco (all'epoca assessore comunale, ndr) perché le riferisse ad Appendino. Erano minacce - ha ribadito Colace - e come tali erano percepite".

I difensori: "Attoniti di fronte alle richieste dell'accusa"

“Restiamo attoniti di fronte alla ricostruzione della procura del tutto sganciata dalle prove assunte a dibattimento - commentano in una nota i legali di Pasquaretta, Stefano Caniglia e Claudio Strata - ed ancor più attoniti di fronte alle accuse mosse a Chiara Appendino e Laura Castelli le cui dichiarazioni ovviamente rendono impossibile la condanna di Luca Pasquaretta. La procura aveva creduto a Chiara Appendino e aveva chiesto l’archiviazione del procedimento a suo carico: il presupposto era chiaro, aveva detto la verità, sia quando aveva detto che non sapeva della consulenza, sia quando aveva detto che non si era mai sentita minacciata da Luca Pasquaretta”.

"Ora la procura si accorge che però la tesi non tiene…ma anzichè chiedere l’assoluzione come già aveva fatto il dottor Pacileo per il processo cosiddetto di Parco Dora chiede la condanna e gli atti per falsa testimonianza. Siamo davvero molto sorpresi”, concludono i legali.