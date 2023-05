Dodici milioni di euro per via Roma pedonale, la progettazione partirà a luglio

Torino cambia volto, sia nel centro che nella periferia. A luglio prenderà ufficialmente il via la progettazione della nuova piazza Baldissera, in parallelo a quello della pedonalizzazione di via Roma da piazza Carlo Felice a piazza Castello. Interventi che verranno finanziati grazie al programma nazionale "PN METRO plus e città medie Sud 2021-2022": questa mattina la Giunta Lo Russo ha adottato il Piano Operativo della Città, da presentare dall'Autorità di Gestione per l'assegnazione dei fondi europei. I cantieri dovranno obbligatoriamente terminare entro il 2029, pena la perdita dei soldi.

Tre milioni per piazza Baldissera

Sul capitolo della mobilità urbana sostenibile sono previsti 15 milioni di euro: entro fine giugno arriverà una prima tranche di stanziamenti e sarà quindi possibile partire con la progettazione. Tre milioni di euro saranno investiti per il rifacimento e il ripristino del tram su piazza Baldissera. Dopo anni di ingorghi, e ore perse dagli automobilisti imbottigliati nel traffico, Torino dice addio alla rotonda. Al posto della rotatoria - dove confluiscono corso Principe Oddone, via Cecchi, corso Vigevano, via Stradella, corso Venezia e corso Mortara - arriveranno sei semafori intelligenti, che regoleranno il passaggio delle auto e camion in base ai reali flussi di traffico. L'ex rotonda verrà poi attraversata dal tram 10, che collegherà via Cecchi a via Stradella.

12 milioni per via Roma