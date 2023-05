Cronaca |

Doppia mazzata per Reale Mutua: a Treviglio, oltre alla sconfitta, anche De Vico ko. Frattura di zigomo e mascella

Il capitano dei gialloblu rischia di non essere a disposizione per le prossime gare di semifinale play off

Infortunio a Treviglio per capitan Niccolò De Vico

Non solo la sconfitta. La Reale Mutua Basket Torino paga un tributo pesante a gara2 della semifinale di play off contro Treviglio. Oltre ad essere uscita dal campo con un risultato negativo, in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Pala Gianni Asti i gialloblu rischiano seriamente di dover fare a meno di Niccolò De Vico, una delle bandiere e capitano della squadra.



Quello che già nella serata di ieri era sembrato un infortunio preoccupante, infatti, ha portato il giocatore a sottoporti a una Tac presso l'Ospedale di Treviglio-Caravaggio: l'esito ha evidenziato una frattura scomposta delle ossa mascellare e zigomatico. Sono in corso ulteriori accertamenti. Ma a questo punto appare molto difficile che De Vico possa essere a disposizione di coach Ciani in tempi brevi.

redazione

