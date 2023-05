Madama Butterfly al Teatro Regio: in vendita i biglietti per l'anteprima Giovani del 10 giugno

Inizia questa mattina, mercoledì 31 maggio, alle ore 11, la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, l'opera che chiude la stagione del Teatro Regio.

L'opera andrà in scena dal 13 al 27 giugno, mentre l'anteprima riservata al pubblico under 30 è prevista per sabato 10 giugno alle ore 20. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ultimo imperdibile appuntamento della Stagione 2023 con l’Anteprima Giovani, il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19: si potrà condividere un aperitivo e, nel Foyer del Toro, assistere a una breve presentazione-spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Arturo Brachetti. Dopo la strabiliante prova ne La figlia del reggimento, torna al Regio l’artista, regista e showteller, che introdurrà, con il suo stile inconfondibile, il capolavoro di Giacomo Puccini. Alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera. Al termine, 300 under 30 potranno accedere al Foyer del Toro per assistere all’ultimo appuntamento di Stagione con Contrasti, protagonista dell’happening musicale sarà Ginevra che ci condurrà in un viaggio meraviglioso tra Oceano, Diamanti e Asteroidi. Amore, solitudine, grandi sogni e paure sono comuni nell’opera quanto nella nostra vita quotidiana e Ginevra nei suoi brani sa parlare con grande sensibilità di queste emozioni. Tutti al Regio, dunque, vi aspettiamo!

L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.