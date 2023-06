In Argentina Pecco Bagnaia aveva la febbre!

A limitare Pecco in Argentina è stata la febbre? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a quanto riferiscono gli uomini del team Ducati. Un malanno di stagione avrebbe rovinato i piani del nativo di Chivasso il giorno prima della gara, peggiorandone le prestazioni. Tuttavia, il campione del mondo in carica non cerca alibi e fa i complimenti a Marco Bezzecchi, dimostratosi ancora una volta un vero drago sull'asfalto bagnato. Bagnaia si è anche detto molto arrabbiato per quello che ha definito "un errore evitabilissimo".

Bagnaia ha corso con la febbre

È questa la notizia filtrata dal box Ducati a fine gara. La prestazione sotto tono di Pecco Bagnaia sarebbe parzialmente dovuta all'influenza. Ma i campioni non cercano scuse e Bagnaia lo ha dimostrato immediatamente, omettendo il particolare davanti ai microfoni della stampa italiana. Dettaglio rivelato, invece, dalla stampa inglese, che la sera prima era già al corrente del malessere occorso al pilota torinese. In realtà, ciò che preoccupa di più Bagnaia è stata la caduta, che lo ha immediatamente riportato con la mente al periodo buio vissuto durante la prima metà del 2022, costellato di cadute. Adesso, ciò che conta è evitare di ripetere gli stessi errori commessi in passato e di metabolizzare quanto prima una debacle non preventivata.

Un errore grave ed evitabile, come confermato da Davide Tardozzi

Pecco si è detto molto arrabbiato, nonché desideroso di riscattarsi immediatamente, possibilmente già ad Austin, in Texas. Anche Davide Tardozzi del team Ducati Corse ha confermato la gravità dell'errore. "È probabile che Pecco abbia accusato la pressione di Marquez e Morbidelli, immediatamente alle spalle del torinese. In ogni caso, fare drammi adesso non serve a nulla e non ha alcun senso", ha aggiunto Tardozzi. Ciò che conta di più, in questo momento, è comprendere l'errore ed evitarne di simili nel prossimo futuro, cercando di evitare quello che in passato è stato un vero e proprio incubo per Bagnaia. Ovviamente, c'è anche da fare i complimenti al riminese Marco Bezzecchi, che sull'asfalto ha mostrato di poter rovesciare i pronostici e correre alla pari con i primi della classe.