Torna la rassegna estiva Hiroshima Sound Garden: tutti gli ospiti della quarta edizione

Per il quarto anno consecutivo nell’estate 2023 torna Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, che dal 6 giugno al 30 settembre prosegue la programmazione aprendo al pubblico lo spazio verde del suo giardino.

Anche la IV edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma multidisciplinare e variegato, con alcune nuove collaborazioni. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale tra concerti, spettacoli di teatro, stand up comedy e talk.

Si comincia martedì 6 giugno con l’evento inaugurale quest’anno affidato a WU MING 2 in dialogo con Fabrizio Gargarone, in Arrivano i Marx/ziani!!! Alieni di tutto il cosmo unitevi!!! un incontro ravvicinato a base di alieni, cavalieri dello spazio, varchi temporali, armate delle tenebre, macchine volanti e lotta di classe.