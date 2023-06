Chianocco, ultimati i lavori di costruzione della rotonda di via Ciamei

Sono stati ultimati i lavori di costruzione della rotatoria lungo la Sp 203 di Borgone al km 0+100 in centro abitato di Chianocco all'incrocio con la via Ciamei.

L’incrocio, situato nei pressi di un sottopasso ferroviario ad arco, avente altezza utile relativamente modesta, costringeva pullman e autocarri a transitare a centro strada per sfruttare la maggiore altezza, creando potenziali situazioni di pericolosità nell’incrocio con altri veicoli in senso contrario.

Pertanto, si è studiata una modifica della viabilità prevedendo l’utilizzo dei due sottopassi ferroviari ad arco esistenti, realizzando corsie di marcia separate che confluissero nella nuova rotatoria; per fare questo è stato necessario l’ampliamento della sede stradale nell’area a fianco della carreggiata con utilizzo di cordoli stradali per la delimitazione delle corsie di marcia, migliorando e mettendo in sicurezza la circolazione stradale dell'incrocio.