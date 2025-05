“Streets for Kids”: le scuole scendono in strada per aria pulita e sicurezza

Venerdì 9 maggio 2025 torna “Streets for kids”, la mobilitazione europea lanciata dalla coalizione Clean Cities Campaign per chiedere più strade scolastiche e zone a bassa velocità nei pressi delle scuole, per garantire maggiore sicurezza e salute di bambine e bambini.

Fino a fine maggio migliaia di bambine e bambini, insieme ad associazioni ambientaliste, gruppi di genitori e personale scolastico di 18 paesi europei, scenderanno in strada con feste, girotondi e biciclettate.

Solo in Italia sono previste oltre un centinaio di mobilitazioni, circa 500 in Europa. Gli appuntamenti sono consultabili alla pagina dedicata https://italy.cleancitiescampaign.org/streets-for-kids-primavera-2025/

Streets for kids

La campagna "Streets for Kids" promossa da Clean Cities Campaign è un'iniziativa europea che mira a trasformare le strade urbane in luoghi più sicuri e vivibili per le bambine e i bambini. L'obiettivo è promuovere la mobilità attiva intorno alle scuole, incoraggiando la chiusura temporanea o permanente delle strade al traffico motorizzato durante gli orari di entrata e uscita scolastica. Attraverso azioni locali e la mobilitazione di genitori, insegnanti e amministratori, la campagna intende restituire lo spazio pubblico ai più piccoli, riducendo l'inquinamento atmosferico, il rumore e il rischio di collisioni stradali. "Streets for Kids" è un appello per città a misura di bambina e bambino e più sostenibili per tutte e tutti.

Gli appuntamenti a Torino

Anche a Torino, genitori, scuole e associazioni si sono mobilitati per chiedere strade scolastiche con Bike to school, girotondi ed eventi.

Come ha mostrato Comitato Torino Respira, associazione che fa parte della coalizione Clean Cities, con il monitoraggio civico della qualità dell’aria “Che aria tira”, tutte le 133 scuole di Torino analizzate tra 2020 e il 2023 avevano valori di NO2 sopra i criteri dell’OMS, il 10% aveva valori superiori al limite di legge.

Pedonalizzare, promuovere la mobilità attiva e intervenire per moderare la velocità è quindi un’azione importante per la salute delle cittadine e dei cittadini, a partire dai più piccoli, più esposti e più vulnerabili rispetto agli effetti negativi dell’inquinamento dell’aria.

Qui di seguito gli appuntamenti in programma:

Ore 8

Via Tofane 28

Giro giro tondo, non facciamo cascare il mondo

Piedibus e Bike to School uniti in girotondo per un mondo più pulito!

Piedibus e Bike to School dell'IC Perotti-Toscanini

Ore 16

via Aquileia

Festa in strada

Pimp my bike.

Attività ludiche nella strada pedonale fronte scuola Parato. Coloriamo caschi, biciclette, monopattini, skate... giochiamo insieme!

Bike To School Borgo Pilonetto

Ore 16

Via Cecchi 2/

Via Cecchi 32

Festa in strada

Chiusura della via Cecchi con giochi e attività in strada davanti alle scuole dell'infanzia Marc Chagall, scuola primaria Aurora e scuola secondaria di primo grado Morelli.

Gruppo informale di Cittadini "Aurora SiCura" con Associazione Fuori di Palazzo, e Associazione Genitori Insieme

Ore 16:30

Piazza Bernini angolo via Bruino (civico 11)

Flashmob

Ritrovo in piazza con cartelli e slogan Streets for Kids e chiusura con flash mob del Girotondo.

Gruppo di Genitori con figli frequentanti la scuola di infanzia Luzzati

Ore 8:30

Via del Carmine n.23

Bike to school

Inaugurazione del nuovo stallo/parcheggio con archetti portabici.

“Genitori e bambini nonché maestre di tutte le classi della scuola Sclopis sono invitati a venire a scuola in bici o a piedi anche per sensibilizzare i cittadini e gli amministratori torinesi della necessità di una chiusura almeno temporanea (durante gli orari di ingresso e uscita alunni) della strada fronte scuola molto trafficata e potenzialmente pericolosa”

Comitato genitori scuola Sclopis

Ore 8

Fontana 12 mesi/

Corso Sicilia

Bike to school del venerdì Mattina, insieme in bici a scuola

Biketoschoolborgopilonetto

Ore 9.30

Lungo Po Antonelli

Festa in strada

Giochi in strada:

corsa dei sacchi | tiro alla fune |salto con la corda

percorsi ginnici |attività artistiche (musicali e manuali)

Lina Tricoli, Domenica Ioghà