L’abbraccio dei supereroi a Mirko, bimbo che lotta contro il tumore: “C’è sempre speranza”

Lacrime, emozione, sorrisi. E’ un calore immenso quello che supereroi, bimbi, genitori e torinesi hanno voluto portare a Mirko, bimbo ricoverato al Regina Margherita per un tumore. Mirko è un malato terminale: ha il sarcoma di Ewing. Le speranze di riuscire a vincere la battaglia dura sono pochissime. Ma i supereroi insegnano che c’è sempre un po’ di speranza in cui credere. E almeno per qualche minuto, con tutta la forza data dai torinesi, è bene pensare che sia cosi.

Il papà: "Mirko era felice e commosso"

Il piccolo ha ricevuto i regali da parte di Spiderman e Supermario, i suoi supereroi e cartoni preferiti. E ha sorriso, si è commosso. “E’ molto più di quello che ci aspettavamo, non pensavamo di ricevere cosi tanto calore. Ringraziamo la direzione sanitaria del Regina Margherita e chi ha reso possibile tutto ciò per il bimbo” ha affermato Alessio Delvai, papà del piccolo ricoverato. “Mirko era molto felice, sorpreso e commosso. Va benissimo cosi”.

Centinaia di persone hanno risposto all'appello del bimbo malato

“Noi come supereroi cerchiamo di avere una speranza in più, anche quando la battaglia è dura. Siamo vicini a lui, siamo convinti che ce la possa fare” ha detto l’uomo mascherato da Spiderman, che ha incontrato il bimbo. “Era contento, felice e rideva. Non si aspettava questa sorpresa che hanno fatto i parenti: ci ha guardato con ammirazione. Siamo contenti”.

Centinaia le persone che hanno risposto all’appello della famiglia: Mirko ha vissuto un momento di felicità unico, nella speranza di poterne collezionare ancora altri. Nonostante le difficoltà.