L'ambizione bruciante accende TMS Network (TMSN) mentre Monero (XMR) e Filecoin (FIL) affrontano il crepuscolo

TMS Network (TMSN) sta cavalcando l'onda dello tsunami delle criptovalute, raggiungendo guadagni di token del 2000% mentre entra nella quarta fase della sua prevendita. Con un'ambizione ardente, ha già raccolto l'incredibile cifra di 6 milioni di dollari nella sua prevendita fino ad oggi, la cui combinazione la sta aiutando a superare sia Monero (XMR) che Filecoin (FIL).

Questo articolo parla di TMS Network (TMSN) e spiega perché è una scelta di investimento migliore di Monero (XMR) e Filecoin (FIL).

Monero (XMR)

Monero (XMR) è una valuta digitale peer-to-peer che utilizza una blockchain potenziata per ottenere l'anonimato. È una rete progettata per la privacy delle transazioni e nasconde l'identità di tutte le parti.

Monero (XMR) mira a sviluppare una piattaforma per transazioni veloci, economiche e, in ultima analisi, private. I possessori della moneta Monero (XMR) la utilizzano anche per scambiare altre valute digitali o per pagare beni e servizi.

Ma a differenza dello slancio rialzista di TMS Network (TMSN), il prezzo del token Monero (XMR) fatica ancora a mantenere una tendenza al rialzo.

La performance di mercato di Monero (XMR) è stata deludente, perdendo recentemente il 30% del suo valore su base annua. Il prezzo del token è inferiore di circa il 70% rispetto al massimo storico (517,62 dollari) raggiunto nel maggio 2021 e attualmente viene scambiato a 146,39 dollari.

La concorrenza agguerrita dei progetti alternativi e l'opposizione di vari Paesi potrebbero essere i motivi del declino del valore di Monero (XMR).

Filecoin (FIL)

Come rete di archiviazione dati decentralizzata e peer-to-peer su tecnologia blockchain, Filecoin (FIL) consente agli utenti di affittare spazi cloud. Filecoin (FIL) utilizza un'infrastruttura open-source per creare una piattaforma di scambio di spazi inutilizzati con i suoi token.

L'obiettivo di Filecoin (FIL) è creare una rete distribuita di collaboratori e verificatori per gestire una blockchain sana. L'obiettivo è quello di rivoluzionare il modo in cui le aziende e gli individui archiviano i dati in tutto il mondo.

Ma a differenza di TMS Network (TMSN), il prezzo del token Filecoin (FIL) continua a mostrare un trend ribassista. Filecoin (FIL) ha perso oltre il 90% del valore dall'ultimo massimo storico (237,24 dollari e 98,14%) dell'aprile 2021, e attualmente viene scambiato a 4,66 dollari.

La recente crisi dei mercati finanziari potrebbe contribuire al calo di prezzo di Filecoin (FIL).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è uno scambio decentralizzato peer-to-peer (DEX) progettato come uno sportello unico per tutti i livelli di investitori nel trading. Grazie al suo approccio inclusivo, gli utenti possono acquistare e vendere senza sforzo criptovalute, Forex, CFS, CFD e azioni semplicemente collegando i loro portafogli.

TMS Network (TMSN) mira anche a facilitare l'analisi avanzata dei prezzi e la costruzione di strategie con i bot commerciali AI.

Con l'educazione al centro, aiuta ulteriormente gli investitori ad avere successo offrendo lezioni di trading. TMS Network (TMSN) dispone di un social trading club per gli utenti, che consente loro di seguire i segnali dei trader esperti. Permettere ai principianti di imparare dai professionisti e copiare le loro operazioni contraddistingue TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN) ha raggiunto un guadagno di token del 2000% nonostante sia solo nella fase 4 del suo evento di prevendita, che attualmente viene scambiato a 0,097 dollari. Ha guadagnato uno slancio significativo, raccogliendo 6 milioni di dollari da quando ha iniziato a offrire le sue monete, superando piattaforme come Monero (XMR) e Filecoin (FIL).

I possessori di token TMS Network (TMSN) possono godere di lezioni di trading, premi di puntata e guadagni di commissioni man mano che la piattaforma aumenta gli utenti.

La comunità delle criptovalute si sta rivolgendo a TMS Network (TMSN) perché i suoi titolari di token guadagnano costantemente. Pertanto, è comprensibile che gli esperti del settore abbiano giustamente previsto che il prezzo di TMS Network (TMSN) aumenterà di 100 volte dopo il lancio.

Conclusioni

TMS Network (TMSN) è in vantaggio rispetto alla maggior parte dei concorrenti, con un guadagno di token del 2000% nella quarta fase dell'evento di prevendita. Offre token come ricompensa per il voto e la partecipazione, rendendola la migliore opportunità di investimento rispetto a Monero (XMR) e Filecoin (FIL).

Sebbene Monero (XMR) e Filecoin (FIL) presentino vantaggi interessanti, TMS Network (TMSN) offre agli utenti tutti i requisiti di trading sotto un unico tetto. La comunità è entusiasta grazie ai suoi strumenti di investimento all'avanguardia e alla sua notevole crescita.

