Basket, Reale Mutua di cuore: vince Gara 3 all’overtime con il punteggio di 86-85

Esplode di gioia il Pala Gianni Asti: la Reale Mutua Basket Torino vince dopo un tempo supplementare Gara 3 di semifinale con il punteggio di 86-85. Si porta quindi 2-1 nella serie e sabato avrà il primo match-point per la finale. Miglior realizzatore della serata e autore del canestro del pareggio a fine dei tempi regolamentari è DeMario Mayfield, autore di 22 punti.

È Tommaso Guariglia ad aprire le marcature di questa Gara 3 con cinque punti consecutivi (5-0 dopo 2’ di gioco). La Gruppo Mascio si sblocca grazie ai liberi di Giuri (5-2). Mayfield trova il suo primo canestro di giornata (12-7 dopo 4’ di gioco). Marini segna in penetrazione e Treviglio torna a -4 (14-10). La Reale Mutua tocca la doppia cifra di vantaggio grazie ai liberi di Mayfield (20-10). Treviglio però risponde con un parziale di 6-0 e torna sul -4 (20-16), ma Vencato segna la tripla del nuovo +7 gialloblù (23-16 a 1’ dalla prima pausa). Il primo quarto va in archivio con il punteggio di 26-18 in favore della Reale Mutua.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Poser su assist di Vencato (28-18). Schina segna da tre punti e la Reale Mutua torna sul +9 (31-22), ma Treviglio accorcia sul -5 (31-26). Sul 33-26 in favore di Torino coach Finelli decide di fermare la partita con il time-out. Clark però segna da tre punti e Treviglio accorcia (33-29). Vitali segna da sotto e la Gruppo Mascio torna sul -5 (38-33). Si entra negli ultimi 2’ di primo tempo sul 40-33 in favore della Reale Mutua. Si va negli spogliatoi sul 44-38 in favore della Reale Mutua.

Il secondo tempo si apre con il gancio di Guariglia che vale il 47-38 per i gialloblù. Treviglio però segna quattro punti in fila e si riavvicina sul -5 (47-42). Jackson segna da tre punti e la Reale Mutua torna sul +6 (50-44). Si sblocca anche Pepe che segna la tripla del 53-44. Si entra negli ultimi 4’ di terzo quarto sul 57-49 in favore della Reale Mutua. Torino tocca la doppia cifra di vantaggio grazie a Vencato (59-49 a 3’ dall’ultima pausa). Marini segna cinque punti in fila e la Gruppo Mascio torna sul -4 (60-56 a 1’ dalla fine del terzo quarto) e coach Ciani ferma immediatamente la partita con il time-out. Al rientro in campo Mayfield segna da tre punti e Torino torna a +7 (63-56). Si va all’ultima pausa sul 63-58 in favore di Torino.

L’ultimo periodo parte con il canestro di Taflaj (65-58). Segna anche Poser da sotto e Torino torna sul +9 (67-58 dopo 2’30” di gioco). Il parziale si ampia a 6-0 grazie a Pepe (69-58) e la panchina della Gruppo Mascio ferma la partita con il time-out. La Gruppo Mascio si sblocca grazie ai liberi di Sacchetti che riporta i suoi in singola cifra di svantaggio (69-60). Treviglio continua la sua rimonta e grazie ai liberi di Marini e Vitali torna a -2 (69-67 a 5’30” dalla fine della partita). Vitali pareggia con la tripla a quota 70 e Treviglio sorpassa con Sacchetti (73-70). La Reale Mutua si sblocca grazie ai liberi di Simone Pepe (75-72 a 3’30” dalla fine). Si entra nell’ultimo minuto di gioco sul 77-76 in favore di Treviglio. Vitali fa 2/2 dalla lunetta e porta la Gruppo Mascio sul +3 (79-76) a 20” dalla fine. Una magata di Mayfield regala il pareggio alla Reale Mutua a 4” dalla fine (79-79). Il risultato non cambia: si va all’overtime.

Il primo supplementare si apre con la tripla di Clark (82-79), ma Guariglia schiaccia il -1 torinese. Si entra negli ultimi due minuti di overtime sul +4 Treviglio (85-81). Pepe e Jackson accorciano le distanze sul -1 (85-84 a 1’40” dalla fine del supplementare). Ancora Pepe siglai il canestro del sorpasso 1’ dalla fine (86-85). Il risultato non cambia più: Torino vince e va 2-1 nella serie.

Reale Mutua Basket Torino - Gruppo Mascio Treviglio 86-85 d1ts (26-18, 44-38, 63-58, 79-79)

Reale Mutua Torino: Mayfield 22, Fea NE, Vencato 11, Taflaj 2, Ruà NE, Schina 3, Jackson JR. 9, Poser 4, Guariglia 18, Beltramino NE, Pepe 14, Zanotti 3. All.: Franco Ciani.

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 3, Clark 14, Bruttini 6, Vitali 18, Cerella 5, Marini 15, Sacchetti 15, Giuri 7, Maspero, Marcius 2. All.: Alessandro Finelli.

Il commento di coach Franco Ciani: “Partita straordinaria per intensità, fisicità e per la capacità delle due squadre di sfidarsi tatticamente e tecnicamente per tutti i 45 minuti. Dovremo trovare dei correttivi e degli aspetti di miglioramento per gara 4. È stata una gara vibrante grazie al contributo del pubblico che è stato una componente fondamentale e che ringrazio. L’andamento della partita è stato come sfogliare una margherita: vinta, persa, vinta, persa, alla fine ci è rimasto il petalo della vittoria che ha premiato il nostro carattere”.