Chivasso, i libri e la passione per la lettura diventano un parco giochi diffuso

Taglio del nastro per il parco giochi diffuso “Storie per giocare”, presentato dal Comune di Chivasso e finanziato dalla Regione Piemonte per oltre 10mila euro. Ispirata al mondo delle fiabe, l’area sorge nelle adiacenze della biblioteca civica Movimente, in piazza 12 Maggio 1944, e rappresenta una prosecuzione ludica ai servizi della struttura: dalla gaming zone alle iniziative di “Nati per leggere”. Nella mattinata saranno proposti tanti giochi e animazione per i ragazzi delle scuole a cura del personale della biblioteca, del Servizio Civile Universale e dell’Associazione FAND, con la collaborazione di ERV e CRI.