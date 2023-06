CinemAmbiente: l’oper-azione dorata di Sebastiano Pelli arriva in piazzetta Reale [FOTO]

CinemAmbiente: l’oper-azione dorata di Sebastiano Pelli arriva in piazzetta Reale

Per la prima volta il Festival CinemAmiente si apre con due eventi off. Il primo si è svolto questa mattina in piazzetta Reale. Si tratta dell’oper-azione di Antimatter-Stone. Una performance collettiva nel segno simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto realizzata dall’artista Sebastiano Pelli, a cura di Francesco Saverio Teruzzi e Alessio Vigni.

Il foglio di alluminio dorato di cui è fatta l’opera cava, materiale duttile e riciclabile all’infinito, con i suoi bagliori preziosi è protagonista nell’azione, di Sebastiano Pelli, il quale aiutato da studenti delle scuole locali, ha riiempito la pancia dell’Antimatter-Stone con il materiale da riciclare. L’opera infatti non è solo una scultura, ma un vero e proprio contenitore per immaginare soluzioni innovative alla questione ambientale.

L’altro evento che apre la settimana del festival cinematografico dedicato all’ambiente è la mostra One Planet One Future. Dieci fotografie raccolte dai luoghi più remoti della Terra dall’artista Anne de Carbuccia. Allestita con l’Università degli studi di Torino nel Cortile del Rettorato racconta le questioni ambientali più urgenti.