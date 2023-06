Meteo, dopo oltre un mese di pioggia su Torino e provincia i primi tentativi di estate

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a giovedì 8 giugno nuvoloso al mattino, ma con schiarite sempre più ampie a partire da nord. Al pomeriggio tuttavia si attiverà nuovamente la nuvolosità cumuliforme con rovesci e temporali sparsi su Alpi settentrionali e occidentali. Non sono esclusi locali episodi anche in pianura del tutto irregolari. La trama sarà per lo più simile fino a giovedì, con tendenza a diminuzione dei fenomeni.

Da venerdì 9 giugno la tendenza per il fine settimana sembra delineata solo per le temperature, che saranno ancora in ulteriore leggero aumento fino a domenica. Per le condizioni del cielo ci sarà da capire se proseguirà ancora sulla strada dell'instabilità pomeridiana o se l'alta pressione si rinforzerà ancora un po' per darci il primo fine settimana estivo del 2023 anche in montagna.