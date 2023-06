Barriera di Milano assediata dai rifiuti: le ecoisole non risolvono il problema

Che Barriera di Milano abbia da anni problemi di ordine pubblico e di degrado urbano non è certo una novità. Ed è proprio transitando questa mattina in via Ceresole angolo via Verrès, che si notano i segni di incuria e sporcizia nel quartiere.

A denunciare la situazione, il presidente del comitato "Barriera di Milano Nord" Angelo Martino, che ha segnalato la presenza di rifiuti di vario genere abbandonati di fronte alle nuove ecoisole di AMIAT.

Da anni il comitato ha richiesto alle istituzioni competenti di introdurre telecamere di videosorveglianza, necessarie in quell'area poiché costantemente oggetto di problemi di questo tipo: sporcizia e abbandono illegale di rifiuti, in primis. Che le norme di raccolta differenziata del Comune di Torino non siano rispettate è piuttosto evidente.

“Le risposte del Comune non sembrano essere mai arrivate al comitato, quantomeno in quest'area. Sono passati ormai 3 anni dall'ultima richiesta ma nulla è cambiato”.

La Circoscrizione 6 segnala costantemente queste problematiche, come confermato dalla coordinatrice all'ambiente Giulia Zaccaro: "Spesso il bidone è vuoto e davanti si trova una vera e propria discarica abusiva. Come Circoscrizione sapevamo già quale fosse il problema. Problema non risolto con la sostituzione dei classici bidoni con le ecoisole AMIAT, infatti quest'ultime sono molto utili per quanto riguarda gli odori emessi e la solidità dei bidoni, ma non creano una soluzione alla diseducazione della cittadinanza sul tema ambientale”.

“I problemi sono gli stessi dei periodi precedenti alle ecoisole, la scarsa educazione ambientale comporta una trascurata attenzione ai cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti. Come Circoscrizione avevamo proposto di destinare degli operatori AMIAT ad utilizzo esclusivo delle duecento ecoisole presenti in Barriera di Milano, in modo da risolvere il problema ed evitare queste spiacevoli situazioni per i cittadini per bene” conclude.